Volley Modena:la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Ormai ci siamo, il conto alla rovescia sta giungendo al termine e fra pochi giorni si alzerà il sipario sulla nuova stagione per il Volley Modena che segna il ritorno dopo vent’anni nei campionati di Serie A. al 18 agosto si inizierà a sudare per prepararsi al meglio in vista dell’esordio in campionato in programma fra poco meno di due mesi lunedì 6 ottobre.Le prime settimane di lavoro saranno caratterizzate da doppi allenamenti, di fatto, dal lunedì al sabato con giornate di riposo il giovedì e la domenica. La mattinata sarà dedicata a sedute prettamente fisiche di pesi ed in piscina, mentre al pomeriggio spazio alla tecnica sul campo. La seconda settimana di preparazione, ovvero l’ultima di agosto, si concluderà poi con un mini ritiro nel weekend a Cesenatico che sarà occasione per alimentare le dinamiche di socializzazione sia nel gruppo squadra che con gli staff tecnici e dirigenziali.A partire dalla terza settimana, invece, inizieranno i primi allenamenti congiunti ed i primi test utili a valutare la bontà del lavoro sia fisico che tecnico svolto in palestra per arrivare preparati al meglio possibile alle partite che davvero conteranno.Il programma di avvicinamento alla prossima Serie A2, quindi, inizierà mercoledì 3 settembre con l’allenamento congiunto sul campo di Nuvolì Altafratte Padova con inizio riscaldamento alle ore 18. Una settimana dopo, il 10 settembre, arriverà a Modena la compagine del VTB Bologna ore 19:30 sempre per quanto riguarda inizio riscaldamento. Pochi giorni dopo, nel fine settimana, capitan Lancellotti e compagne parteciperanno alla 45esima edizione del Trofeo Mimmo Bellomo a Castellanza affrontando sabato 13 alle ore 18 quella GSO Villa Cortese che aveva conquistato la promozione in Serie A2 prima di rinunciarvi per tornare a disputare il campionato di Serie B1. A seguire si sfideranno Futura Giovani Busto Arsizio e Clerici Auto Concorezzo. Domenica 14 settembre, infine, a partire dalle ore 15 le due finali per il terzo e per il primo posto. Il calendario dei test si farà poi particolarmente fitto nell’ultima settimana, di fatto, di preparazione con la trasferta di sabato 20 settembre sul campo dell’Itas Trentino e gli impegni casalinghi di mercoledì 24 contro Campagnola e, soprattutto, sabato 27 quando contro il Volleyball Casalmaggiore andrà in scena la vera e propria prova generale per il campionato in occasione del tradizionale Memorial Iotti-Bellei.Foto: archivio passata stagione