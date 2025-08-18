Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

Questa mattina raduno al Guarini agli ordini di coach Biagio Marone. Dieci le gialloblù che si sono ritrovate guidate da capitan Lancellotti

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Si avvicina la fine dell'estate ed anche delle vacanze per i modenesi che hanno scelto il mese di agosto per il meritato relax. In casa Volley Modena, però, sono stati mesi intensi per preparare la stagione del ritorno in Serie A che ha preso il via proprio oggi, con il raduno in programma questa mattina al Guarini agli ordini di coach Biagio Marone e di tutto il suo staff. Dieci sono le gialloblù che si sono ritrovate guidate da capitan Lancellotti, tra volti conosciuti come quello proprio della regista ed altri che dalle prossime settimane inizieranno a diventare altrettanto familiari al pubblico modenese.
Assenti per queste primissime fatiche, a causa di pregressi impegni personali, sono il libero Ludovica Zironi e la centrale Benedetta Credi che nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo completando così il roster allestito dalla dirigenza gialloblù.

Novità in campo e nello staff

a partire da quello tecnico che, come noto, sarà guidato da Biagio Marone. Al suo fianco nel ruolo di vice, invece, ci sarà Daniele Paolini, allenatore di provata esperienza che aveva chiuso l'ultimo campionato subentrando sulla panchina di Rubiera e traghettando la formazione reggiana alla salvezza nel campionato di Serie B1.
Nel ruolo di assistente allenatore, poi, ci sarà Fabio Carone che torna così a tutti gli effetti in prima squadra in pianta stabile. Per il resto tante conferme a partire dallo scout Roberto Longeri, il team manager Gerardo Damiano, i preparatori atletici Alessandro Guazzaloca e Riccardo Serra. Tante conferme e innesti importanti anche sul lato dirigenziale a partire dal direttore sportivo Giancarlo Quartieri e continuando con Enrico Scala per poi passare a Stefano Fogliani che già era attivo a livello di settore giovanile e Serie C. Tra i volti nuovi, ma con grande esperienza nel panorama modenese e non solo, troviamo Valeriano Fontanesi, Andrea Ferrari e Fausto Borelli. Infine il settore commerciale e marketing, con l'ingresso di Stefano Mari al fianco di Elisa Muzzioli, e quello della comunicazione guidato da Andrea Lolli.
Tornando al programma di lavoro, invece, la squadra ha sostenuto in mattinata i primi test atletici ed ha iniziato a lavorare sodo per mettere nelle gambe quella benzina che servirà ad alimentare la rincorsa alla salvezza delle gialloblù. Nel pomeriggio, invece, la prima vera seduta con la palla in cui coach Marone ha avuto la prima vera presa di contatto sul campo con il nuovo gruppo.
Le doppie sedute di allenamento proseguiranno per ora al Guarini giorno dopo giorno fino ad arrivare al primo test vale a dire l'allenamento congiunto sul campo di Altafratte in programma mercoledì 3 settembre
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Modena Volley, nasce il settore femminile, pronti per la B2

Modena Volley, nasce il settore femminile, pronti per la B2

Volley Modena, tutti pronti per affrontare la A2 al PalaMadiba

Volley Modena, tutti pronti per affrontare la A2 al PalaMadiba

Modena Sitting Volley, stagione terminata con la vittoria della prima Coppa Uisp a Rimini

Modena Sitting Volley, stagione terminata con la vittoria della prima Coppa Uisp a Rimini

Sarà il PalaMadiba la nuova casa del Volley Modena per la Serie A2

Sarà il PalaMadiba la nuova casa del Volley Modena per la Serie A2

Volley Modena, Muzzioli sul campo di gioco: 'Con il Comune abbiamo vagliato due o tre ipotesi'

Volley Modena, Muzzioli sul campo di gioco: 'Con il Comune abbiamo vagliato due o tre ipotesi'

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Il Modena a Torino, omaggio alle vittime di Superga

Promozione, il Montombraro parte oggi

Promozione, il Montombraro parte oggi

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

Terza categoria, la rosa dello Junior Fiorano

Marc Marquez vince il GP d’Austria, Bagnaia solo ottavo

Marc Marquez vince il GP d’Austria, Bagnaia solo ottavo