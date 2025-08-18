ll Volley Modena riparte, di nuovo in campo per preparare il ritorno in A2

Novità in campo e nello staff

Si avvicina la fine dell'estate ed anche delle vacanze per i modenesi che hanno scelto il mese di agosto per il meritato relax. In casa Volley Modena, però, sono stati mesi intensi per preparare la stagione del ritorno in Serie A che ha preso il via proprio oggi, con il raduno in programma questa mattina al Guarini agli ordini di coach Biagio Marone e di tutto il suo staff. Dieci sono le gialloblù che si sono ritrovate guidate da capitan Lancellotti, tra volti conosciuti come quello proprio della regista ed altri che dalle prossime settimane inizieranno a diventare altrettanto familiari al pubblico modenese.Assenti per queste primissime fatiche, a causa di pregressi impegni personali, sono il libero Ludovica Zironi e la centrale Benedetta Credi che nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo completando così il roster allestito dalla dirigenza gialloblù.a partire da quello tecnico che, come noto, sarà guidato da Biagio Marone. Al suo fianco nel ruolo di vice, invece, ci sarà Daniele Paolini, allenatore di provata esperienza che aveva chiuso l'ultimo campionato subentrando sulla panchina di Rubiera e traghettando la formazione reggiana alla salvezza nel campionato di Serie B1.Nel ruolo di assistente allenatore, poi, ci sarà Fabio Carone che torna così a tutti gli effetti in prima squadra in pianta stabile. Per il resto tante conferme a partire dallo scout Roberto Longeri, il team manager Gerardo Damiano, i preparatori atletici Alessandro Guazzaloca e Riccardo Serra. Tante conferme e innesti importanti anche sul lato dirigenziale a partire dal direttore sportivo Giancarlo Quartieri e continuando con Enrico Scala per poi passare a Stefano Fogliani che già era attivo a livello di settore giovanile e Serie C. Tra i volti nuovi, ma con grande esperienza nel panorama modenese e non solo, troviamo Valeriano Fontanesi, Andrea Ferrari e Fausto Borelli. Infine il settore commerciale e marketing, con l'ingresso di Stefano Mari al fianco di Elisa Muzzioli, e quello della comunicazione guidato da Andrea Lolli.Tornando al programma di lavoro, invece, la squadra ha sostenuto in mattinata i primi test atletici ed ha iniziato a lavorare sodo per mettere nelle gambe quella benzina che servirà ad alimentare la rincorsa alla salvezza delle gialloblù. Nel pomeriggio, invece, la prima vera seduta con la palla in cui coach Marone ha avuto la prima vera presa di contatto sul campo con il nuovo gruppo.Le doppie sedute di allenamento proseguiranno per ora al Guarini giorno dopo giorno fino ad arrivare al primo test vale a dire l'allenamento congiunto sul campo di Altafratte in programma mercoledì 3 settembre