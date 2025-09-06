L'Italia ha battuto 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) il Brasile e raggiunge la finale dei mondiali di pallavolo femminile. Domani le azzurre sfideranno per il titolo iridato la Turchia che ha superato 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25) il Giappone. 'E' stata una partita incredibile di squadra. Non era facile, abbiamo avuto due infortuni durante il gioco contro il Brasile, siamo state veramente forti di testa': così Sarah Fahr commenta ai microfoni della Rai. 'Sono emozionatissima - aggiunge l'azzurra con le lacrime agli occhi - è un sogno. Ora dobbiamo resettare e domani sarà un'altra battaglia contro la Turchia, vincerà chi se lo meriterà. Come abbiamo fatto oggi daremo tutto tutte quante insieme. La squadra è la nostra forza'.
'Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un mondiale - esclama Alessia Orro -. Domani sarà una finale difficilissima ma adesso ci godiamo questa vittoria di squadra. Siamo state brave a rimanere, chi la dura la vince. Oggi nessuna di noi ha mollato'.
Mondiali di volley donne: l'Italia sfata il tabù Brasile e vola in finale
'Ora dobbiamo resettare e domani sarà un'altra battaglia contro la Turchia, vincerà chi se lo meriterà'
