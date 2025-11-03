Volley, Modena di carattere ma contro Perugia non basta

Modena perde con Perugia a testa alta nel sold-out del PalaPanini
Il tabellinoValsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia 1-3 (20-25, 25-18, 20-25, 20-25)
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 9, Buchegger 14, Davyskiba 8, Porro 12, Sanguinetti 7, Mati 1, Perry (L), Bento 1, Ikhbayri 7, Giraudo, Anzani 4. N.E.: Massari, Tauletta, Federici (L). All. Giuliani.
Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 2, Ben Tara 12, Ishikawa 9, Semeniuk 9, Loser 11, Russo 7, Colaci (L), Dzavoronok, Solé, Plotnytskyi 2. N.E.: Argilagos, Cvanciger, Crosato, Gaggini (L). All. Lorenzetti.
ARBITRI: Cesare, Giardini. NOTE – durata set: 27’, 26’, 25’, 30’; tot: 108’.Spettatori: 4800 (PalaPanini soldout)
FormazioniModena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Perugia risponde con Giannelli al palleggio, Ben Tara opposto, Ishikawa-Semeniuk martelli, Loser-Russo centrali con Colaci libero.
La garaAvvio equilibrato in un PalaPanini infuocato e tutto esaurito, primo tempo di Sanguinetti e 9-9 dopo i primi scambi. Si lotta su ogni pallone, Buchegger non sbaglia e 15-14. Nel finale di parziale, Perugia alza la voce tra battuta e muro: 20-25 con mani-out di Ishikawa e 1-0 per gli umbri. Prevale l’equilibrio anche ad inizio secondo set, doppio muro gialloblù (prima Sanguinetti su Ishikawa e poi Tizi-Oualou su Semeniuk) e parità a quota 11.
Foto: Modenavolley