Volley: Modena ospiterà la fase preliminare del Campionato Europeo Maschile 2026

Modena sarà una delle sedi che ospiteranno il Campionato Europeo Maschile di pallavolo 2026. “Una notizia, questa, che ci rende orgogliosi, un riconoscimento importante per la tradizione della città in particolare e, più in generale, per la passione sportiva che anima tutta l’Emilia-Romagna”. Queste le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale, e dell’assessora allo Sport, Roberta Frisoni, all’annuncio fatto oggi dalla Federazione Italiana Pallavolo, insieme alla Confederazione Europea di Volley.
La partita inaugurale si terrà il 10 settembre a Napoli; Modena ospiterà al PalaPanini dall’11 al 17 settembre la fase preliminare (tra cui le partite dell’Italia), gli ottavi e i quarti saranno a Torino, la semifinale e finale a Milano.
Era il lontano 1925: l’allora Società ginnastica Panaro (Modena) organizza un torneo di pallavolo per far conoscere questo sport a scuole e associazioni. Ma è soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale che la pallavolo inizia ad affermarsi a Modena, fino a trasformarla in “capitale” di questo sport.
“Modena, con il suo prestigioso club pallavolistico, è nel novero di altre importanti città italiane, scelte per ospitare il Campionato- commentano de Pascale e Frisoni-. Tutto questo all’interno di un accordo pluriennale con la Fipav, che valorizza uno sport storicamente diffuso nella nostra regione: nel 2023 abbiamo ospitato l’apertura degli Europei con la partita Italia-Belgio all’Unipol Arena di Bologna. Attendiamo quindi- concludono il presidente e l’assessora- questo nuovo appuntamento internazionale, che accenderà ancora una volta i riflettori su Modena e sulla Sport Valley emiliano-romagnola”.
Per conoscere le squadre avversarie dell’Italia bisognerà attendere il 4 ottobre prossimo, con il sorteggio dei gironi dei Campionati Europei 2026, che si terrà a Bari.
