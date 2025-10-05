Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori

GP di Singapore, Russel vince davanti a Verstappen. Alla McLaren il Mondiale costruttori

Antonelli (Mercedes) ottiene una buona quinta posizione, riuscendo a mettersi alle spalle entrambe le Ferrari

Capolavoro di George Russell che, dopo la pole position di sabato, conquista il successo nel Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen; terzo posto per la McLaren di Lando Norris. Quest’ultimo, grazie ad un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del compagno di squadra, si piazza proprio davanti al leader del Mondiale Oscar Piastri. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ottiene una buona quinta posizione, riuscendo a mettersi alle spalle entrambe le Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono rispettivamente sesto e settimo. Completano la top 10 Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz (Williams).
Russell in pole a Singapore davanti a Verstappen, Hamilton davanti a Leclerc

E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4

La mostra: 'Sguardi di impresa, Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari'

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici

Verstappen vince il Gp di Azerbaijan, Russell e Sainz sul podio. Ferrari senza voto

Pole di Verstappen a Baku: Leclerc e Piastri a muro, Hamilton 12esimo

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Modena, stasera al Braglia arriva la neopromossa Entella

Modena, volley femminile: esordio di fuoco sul campo di Talmassons

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo allo scadere: Fiorenzuola ko

