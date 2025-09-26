Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici
Conclusa e percorribile nei suoi 21 km la ciclovia del Mito che unisce i due musei Ferrari di Modena e Maranello passando per un territorio dalle tante opportunità. Domenica 28, a Maranello, l'inaugurazione
Conclusa e percorribile nei suoi 21 km la ciclovia del Mito che unisce i due musei Ferrari di Modena e Maranello passando per un territorio dalle tante opportunità. Domenica 28, a Maranello, l'inaugurazione
In particolare saranno distribuiti voucher promozionali “Pedala e scopri il territorio”, riservati a chi arriverà in bicicletta. I voucher, validi fino al 5 ottobre, daranno diritto a ingressi ridotti nei musei e luoghi di interesse aderenti o al ritiro di un gadget.
Durante la giornata inaugurale, poi, sono previsti due tour gratuiti, condotti da Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti sul sito Visit Modena, uno alle ore 11.00 con partenza dal Museo Ferrari di Maranello e uno alle ore 14.00 con partenza dal Museo Enzo Ferrari di Modena
Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «questo collegamento nasce dall’idea di valorizzare il nostro territorio tenendo conto delle sfide ambientali, connettendo due luoghi simbolo della nostra provincia, capaci di attrarre turisti da tutto il mondo. Il lavoro delle amministrazioni coinvolte è stato poi determinante ed è la dimostrazione che lavorando insieme di possono raggiungere traguardi importanti.
Per il sindaco di Maranello Luigi Zironi «alla sua valenza turistica, quest’opera affianca un’importante funzionalità per chi vorrà fare a meno dell’auto riguardo al tragitto casa-lavoro. Da una parte, infatti, la nuova ciclovia dà ai visitatori l’opportunità di arricchire la loro esperienza nei due Musei Ferrari con un percorso all’aria aperta e alla scoperta dei nostri territori.
Inoltre, allo IAT di Maranello, collocato nell’atrio del Museo Ferrari, è ora possibile richiedere gratuitamente una chiave per accedere alla bike station situata a pochi metri dal museo stesso, così da mettere al sicuro la propria bicicletta durante la visita a Maranello. La bike station può ospitare fino a 15 biciclette, è sorvegliata da videocamere e mette a disposizione dei cittadini due prese per la ricarica di bici elettriche e una colonnina con attrezzi per gonfiare gli pneumatici, sistemare il sellino o la catena.Elisa Parenti, sindaco di Formigine, sottolinea che «inauguriamo un’infrastruttura che parla di mobilità sostenibile, di spostamenti quotidiani casa-lavoro e di turismo. La Ciclovia del Mito non rappresenta soltanto il collegamento tra Modena e il Distretto ceramico, ma la declinazione pratica dell’incentivo all’uso della bicicletta non solo come strumento sportivo e ricreativo, ma come mezzo di trasporto sicuro e quotidiano. Formigine è completamente attraversata dalla ciclabile, per circa sette chilometri. Negli ultimi anni il nostro Comune ha realizzato ben tre nuovi tratti: da Baggiovara a Casinalbo, su Via Giardini dalla rotonda con Via Treves e ad Ubersetto, per un investimento totale di oltre un milione e 200mila euro.
I musei e luoghi coinvolti comprendono il Museo Enzo Ferrari di Modena, il Museo Ferrari di Maranello, la Torre Ghirlandina, il Palazzo Ducale di Modena, la Casa Museo Luciano Pavarotti, il Castello e Villa Gandini di Formigine, il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica a Fiorano Modenese e il Municipio di Maranello.ùLa ciclovia mette in rete un bacino di circa 250 mila cittadini, sviluppandosi per la quasi totalità su percorsi preesistenti, con l’integrazione di nuovi tratti realizzati per migliorarne fruibilità e sicurezza in particolar modo sul territorio di Formigine e Fiorano Modenese. L’iniziativa risponde a una duplice finalità: da un lato ampliare l’offerta turistica con un’esperienza unica per chi ama i motori e la bicicletta in chiave sostenibile, dall’altro favorire la mobilità casa-lavoro nelle aree del distretto ceramico, fortemente popolate, incentivando un uso quotidiano della bicicletta. Il percorso è interamente segnalato da segnaletica verticale e orizzontale, con logo dedicato e tracce gpx scaricabili dal portale Visit Modena, e si inserisce nella più ampia rete ciclabile regionale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Per 180mila euro il Comune affida la gestione triennale della Tenda a una associazione appena costituita
Modena, ennesimo tragico suicidio in carcere: i commenti raccapriccianti di una umanità senza vergogna
Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli
Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo
Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?
'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'Articoli Recenti
Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo
Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione
Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'
Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori