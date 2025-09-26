Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Conclusa e percorribile nei suoi 21 km la ciclovia del Mito che unisce i due musei Ferrari di Modena e Maranello passando per un territorio dalle tante opportunità. Domenica 28, a Maranello, l'inaugurazione

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Nasce la Ciclovia del Mito, un itinerario ciclabile lungo circa 21 km che unisce due luoghi simbolo della Motor Valley: il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello. Un tracciato suggestivo che attraversa anche i territori di Formigine e Fiorano Modenese e che può essere percorso in entrambe le direzioni, offrendo ai visitatori e ai cittadini un’esperienza “slow” tra natura, cultura, sapori e tradizioni del territorio modenese, nel segno del Cavallino Rampante.In occasione della sua giornata inaugurale, che si terrà domenica 28 settembre dalle ore 10:30 davanti al Museo Ferrari di Maranello, saranno allestiti due desk informativi a Maranello, davanti all’ingresso del Museo Ferrari, a Modena in Piazza Roma (nell’ambito di DomenicAmbiente dalle ore 10:00 alle ore 12:30) e presso il Museo Enzo Ferrari (dalle ore 13:30 alle ore 16:00).Giovedì 25 settembre nella sede della Provincia di Modena, sono state presentate tutte iniziative che caratterizzeranno la giornata, illustrate da Franco Buontempi, Coordinatore di Modenatur.
In particolare saranno distribuiti voucher promozionali “Pedala e scopri il territorio”, riservati a chi arriverà in bicicletta. I voucher, validi fino al 5 ottobre, daranno diritto a ingressi ridotti nei musei e luoghi di interesse aderenti o al ritiro di un gadget.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
I buoni saranno distribuiti fino ad esaurimento.
Durante la giornata inaugurale, poi, sono previsti due tour gratuiti, condotti da Guide Ambientali Escursionistiche (GAE) con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti sul sito Visit Modena, uno alle ore 11.00 con partenza dal Museo Ferrari di Maranello e uno alle ore 14.00 con partenza dal Museo Enzo Ferrari di Modena
Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia sottolinea che «questo collegamento nasce dall’idea di valorizzare il nostro territorio tenendo conto delle sfide ambientali, connettendo due luoghi simbolo della nostra provincia, capaci di attrarre turisti da tutto il mondo. Il lavoro delle amministrazioni coinvolte è stato poi determinante ed è la dimostrazione che lavorando insieme di possono raggiungere traguardi importanti.
Per il sindaco di Maranello Luigi Zironi «alla sua valenza turistica, quest’opera affianca un’importante funzionalità per chi vorrà fare a meno dell’auto riguardo al tragitto casa-lavoro. Da una parte, infatti, la nuova ciclovia dà ai visitatori l’opportunità di arricchire la loro esperienza nei due Musei Ferrari con un percorso all’aria aperta e alla scoperta dei nostri territori.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Dall’altra, rappresenta uno stimolo in più all’uso della bicicletta per i lavoratori, che in tante aziende di Maranello possono anche contare sul progetto ‘Bike to Work».
Inoltre, allo IAT di Maranello, collocato nell’atrio del Museo Ferrari, è ora possibile richiedere gratuitamente una chiave per accedere alla bike station situata a pochi metri dal museo stesso, così da mettere al sicuro la propria bicicletta durante la visita a Maranello. La bike station può ospitare fino a 15 biciclette, è sorvegliata da videocamere e mette a disposizione dei cittadini due prese per la ricarica di bici elettriche e una colonnina con attrezzi per gonfiare gli pneumatici, sistemare il sellino o la catena.Elisa Parenti, sindaco di Formigine, sottolinea che «inauguriamo un’infrastruttura che parla di mobilità sostenibile, di spostamenti quotidiani casa-lavoro e di turismo. La Ciclovia del Mito non rappresenta soltanto il collegamento tra Modena e il Distretto ceramico, ma la declinazione pratica dell’incentivo all’uso della bicicletta non solo come strumento sportivo e ricreativo, ma come mezzo di trasporto sicuro e quotidiano. Formigine è completamente attraversata dalla ciclabile, per circa sette chilometri. Negli ultimi anni il nostro Comune ha realizzato ben tre nuovi tratti: da Baggiovara a Casinalbo, su Via Giardini dalla rotonda con Via Treves e ad Ubersetto, per un investimento totale di oltre un milione e 200mila euro.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Queste tre opere sono state determinanti per la ricucitura del percorso, adesso a disposizione di tanti turisti, studenti e pendolari».L’assessore all'ambiente del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani sottolinea che «si tratta di una grande soddisfazione essere riusciti a completare una delle ciclovie più attese dell’intera Regione, che in questo modo va a rafforzare la connessione turistica dell’intero distretto ceramico al capoluogo; per quanto riguarda Fiorano Modenese, inoltre, siamo altrettanto certi che la nuova tratta che attraversa Ubersetto sarà di grande utilità per i tragitti casa-lavoro dei nostri concittadini e potrà contribuire alla riduzione del traffico veicolare quotidiano».
I musei e luoghi coinvolti comprendono il Museo Enzo Ferrari di Modena, il Museo Ferrari di Maranello, la Torre Ghirlandina, il Palazzo Ducale di Modena, la Casa Museo Luciano Pavarotti, il Castello e Villa Gandini di Formigine, il Castello di Spezzano con il Museo della Ceramica a Fiorano Modenese e il Municipio di Maranello.ùLa ciclovia mette in rete un bacino di circa 250 mila cittadini, sviluppandosi per la quasi totalità su percorsi preesistenti, con l’integrazione di nuovi tratti realizzati per migliorarne fruibilità e sicurezza in particolar modo sul territorio di Formigine e Fiorano Modenese. L’iniziativa risponde a una duplice finalità: da un lato ampliare l’offerta turistica con un’esperienza unica per chi ama i motori e la bicicletta in chiave sostenibile, dall’altro favorire la mobilità casa-lavoro nelle aree del distretto ceramico, fortemente popolate, incentivando un uso quotidiano della bicicletta. Il percorso è interamente segnalato da segnaletica verticale e orizzontale, con logo dedicato e tracce gpx scaricabili dal portale Visit Modena, e si inserisce nella più ampia rete ciclabile regionale.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Per 180mila euro il Comune affida la gestione triennale della Tenda a una associazione appena costituita

Per 180mila euro il Comune affida la gestione triennale della Tenda a una associazione appena costituita

'Senzatetto nel parcheggio tra via Rossini e via Puccini: Comune tuteli minori coinvolti'

'Senzatetto nel parcheggio tra via Rossini e via Puccini: Comune tuteli minori coinvolti'

Modena, ennesimo tragico suicidio in carcere: i commenti raccapriccianti di una umanità senza vergogna

Modena, ennesimo tragico suicidio in carcere: i commenti raccapriccianti di una umanità senza vergogna

Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci

Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci

Un donatore di sangue su quattro non si presenta all'appuntamento: Avis lancia una campagna sul rispetto degli impegni

Un donatore di sangue su quattro non si presenta all'appuntamento: Avis lancia una campagna sul rispetto degli impegni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'

Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori