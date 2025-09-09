Ferrari, ecco la nuova Berlinetta 849 Testarossa

Ferrari ha presentato la 849 Testarossa, ultima nata della Casa di Maranello. La vettura, che sostituisce in gamma la SF90 Stradale, è una berlinetta supersportiva ibrida plug-in dotata di tre motori elettrici in ausilio al V8 biturbo in grado di erogare complessivamente 1.050 cv, 50 in più della vettura della quale prende il posto nella lineup del Cavallino Rampante. La 849 Testarossa si colloca al vertice della gamma Ferrari grazie alle sue prestazioni. L'anima della 849 Testarossa ruota attorno al suo motore endotermico biturbo a otto cilindri, rivisitato completamente per raggiungere nuove vette prestazionali (ben 830 cv di potenza massima). Tra le innovazioni più evidenti spicca il nuovo turbo, il più grande di sempre per una vettura di gamma Ferrari, che abilita un'accelerazione senza precedenti.

Il gruppo ibrido costituito da motore elettrico al posteriore e due unità elettriche installate sull'assale anteriore è in grado di erogare 220 cv; il sistema a quattro ruote motrici on-demand e il torque vectoring ne massimizzano le prestazioni in tutte le condizioni. Per esaltarne le doti dinamiche e migliorare il feeling del pilota nella guida al limite, la 849 Testarossa è dotata (oltre al sistema brake-by-wire di ultima generazione e all'innovativo sistema di stima FIVE) del controllore ABS Evo che migliora precisione e ripetibilità della frenata in tutte le condizioni, insieme anche al nuovo impianto frenante. La taratura di molle e ammortizzatori è stata completamente rivista, per un miglioramento del comportamento della vettura al limite di aderenza. L'estensivo lavoro di alleggerimento dei componenti ha permesso alla 849 Testarossa di vantare il miglior rapporto peso/potenza di sempre per un modello di gamma, in quanto l'enorme aumento prestazionale non ha comportato alcun aggravio aggiuntivo di peso rispetto alla SF90 Stradale.

