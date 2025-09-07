Max Verstappen torna al successo nel Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1 dopo aver condotto una gara eccezionale. Il pilota della Red Bull domina la gara sul tracciato di Monza rifilando oltre 20″ di gap alle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Quest’ultimo resta saldamente leader del Mondiale, ma il britannico gli rosicchia 3 punti e si porta a -31.
Quarto posto per la Ferrari di un solido Charles Leclerc,che ottiene il massimo da un weekend complicato. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, invece, chiude sesto alle spalle della Mercedes di George Russell. Ottima settima posizione per Alexander Albon (Williams), mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è nono alle spalle di Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) in seguito ad una penalità di 10″; completa la top 10 la Racing Bulls di Isack Hadjar.
Verstappen domina a Monza: Leclerc quarto e Hamilton sesto
Sul podio le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri
