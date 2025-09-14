Impresa Sassuolo: 1-0 alla Lazio

Il Sassuolo si sblocca. Grazie al gol di Fadera appena entrato nella ripresa, la banda di Grosso batte 1-0 la Lazio al Mapei Stadium, conquistando i primi punti e la prima vittoria della stagione. Partita non bellissima, con poche occasioni nella prima frazione, mentre nella seconda Muric salva sul colpo di testa a botta sicura di Zaccagni.
Il tabellinoSassuolo 1
Lazio 0
Reti: Fadera
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (dal 46' Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (dal 64' Volpato), Matic, Koné; Berardi (dall'81' Thorstvedt), Pinamonti (dall'80' Cheddira), Laurienté (dal 65' Fadera). All. Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi (dal 79' Isaksen), Rovella (dal 41' Cataldi), Dele Bashiru (dal 46' Belahyane); Cancellieri, Castellanos (dal 60' Dia), Zaccagni (dal 60' Pedro). All. Sarri.
AMMONITI: Vranckx (S), Rovella (L), Marusic (L), Muharemovic (S), Doig (S), Pinamonti (S), Belahyane (L), Matic (S), Volpato (S),
ESPULSI: Nessuno
ARBITRO: Tremolada della sezione di Monza