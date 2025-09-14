Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Impresa Sassuolo: 1-0 alla Lazio

Impresa Sassuolo: 1-0 alla Lazio

In casa i neroverdi conquistano la prima vittoria del campionato, con il gol di Fadera che ha segnato pochi minuti dopo l'ingresso

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Il Sassuolo si sblocca. Grazie al gol di Fadera appena entrato nella ripresa, la banda di Grosso batte 1-0 la Lazio al Mapei Stadium, conquistando i primi punti e la prima vittoria della stagione. Partita non bellissima, con poche occasioni nella prima frazione, mentre nella seconda Muric salva sul colpo di testa a botta sicura di Zaccagni.

 

Il tabellino

Sassuolo 1
Lazio 0

 

Reti: Fadera

 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (dal 46' Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (dal 64' Volpato), Matic, Koné; Berardi (dall'81' Thorstvedt), Pinamonti (dall'80' Cheddira), Laurienté (dal 65' Fadera). All. Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi (dal 79' Isaksen), Rovella (dal 41' Cataldi), Dele Bashiru (dal 46' Belahyane); Cancellieri, Castellanos (dal 60' Dia), Zaccagni (dal 60' Pedro). All. Sarri.

 

AMMONITI: Vranckx (S), Rovella (L), Marusic (L), Muharemovic (S), Doig (S), Pinamonti (S), Belahyane (L), Matic (S), Volpato (S),
ESPULSI: Nessuno
ARBITRO: Tremolada della sezione di Monza

 

 

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Domenica di eventi in provincia

Domenica di eventi in provincia

Moschea a Sassuolo, l'abusato concetto di inclusività

Moschea a Sassuolo, l'abusato concetto di inclusività

Il rebus delle moschee: il caso Sassuolo

Il rebus delle moschee: il caso Sassuolo

Pd Sassuolo: 'La destra e la propaganda sulla moschea: una campagna contro la città'

Pd Sassuolo: 'La destra e la propaganda sulla moschea: una campagna contro la città'

Sassuolo, no alla grande moschea ai 'quadrati': il centro-destra lancia una petizione pubblica

Sassuolo, no alla grande moschea ai 'quadrati': il centro-destra lancia una petizione pubblica

Sassuolo, vigili del fuoco in ospedale per un guasto elettrico

Sassuolo, vigili del fuoco in ospedale per un guasto elettrico

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti

Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Moto GP: Marquez trionfa a Misano davanti a Bezzecchi

Moto GP: Marquez trionfa a Misano davanti a Bezzecchi

Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Vianese

Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Vianese