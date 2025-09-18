Grave incidente stradale questa mattina in via Regina Pacis. Un violento scontro tra un furgone di una società attiva nei servizi ambientali per conto di Hera e un camion ha provocato il ferimento di un uomo di 47 anni, rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo. Le sue condizioni sono apparse da subito serie.
L’allarme è scattato intorno alle 9:30. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, attivati dalla centrale operativa del 118 di Modena. Le operazioni di estrazione del ferito dall’abitacolo hanno richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato stato stabilizzato sul posto dall’equipe sanitaria. Considerata la dinamica dell’incidente e i traumi riportati, si è deciso per il trasferimento in elicottero all’Ospedale di Baggiovara, dove è stato attivato il Trauma Team.
Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni
In via Regina Pacis intorno alle 10. Intervenuto l'elisoccorso
