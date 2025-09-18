Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni

In via Regina Pacis intorno alle 10. Intervenuto l'elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina in via Regina Pacis. Un violento scontro tra un furgone di una società attiva nei servizi ambientali per conto di Hera e un camion ha provocato il ferimento di un uomo di 47 anni, rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo. Le sue condizioni sono apparse da subito serie.
L’allarme è scattato intorno alle 9:30. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, attivati dalla centrale operativa del 118 di Modena. Le operazioni di estrazione del ferito dall’abitacolo hanno richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Il ferito, un uomo di 47 anni, è stato stato stabilizzato sul posto dall’equipe sanitaria. Considerata la dinamica dell’incidente e i traumi riportati, si è deciso per il trasferimento in elicottero all’Ospedale di Baggiovara, dove è stato attivato il Trauma Team.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom   

