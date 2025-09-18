Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in via Meloni di Santa Croce, via Martinelli a Fossoli e via Dallari
Dalle 23 di oggi, giovedì 18 settembre, il trattamento nelle aree pubbliche. Dalle 7 di venerdì 19, nelle aree verdi private
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di oggi, giovedì 18 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di venerdì 19 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.
Nella zona di via Meloni di Santa Croce, la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Bollitora Esterna, via dell'Uva, via Meloni di Santa Croce (civici dal n. 1 al 15) e il canale.
Nella zona di via Martinelli a Fossoli, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato all’interno del perimetro formato da via Remesina Esterna (dal civico n. 24/D a 24/F), via Martinelli da entrambi i lati (civici pari dal n. 106 al n.128; dispari dal n. 53 a 61).
Nella zona di via Dallari, la disinfestazione interesserà l’area compresa tra via Meschiari e Saetti (dal civico n. 14 a 34), Don Davide Albertario fino a via Nitti, toccando le vie Dallari, Treves e Giustino Fortunato.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici).
I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.
