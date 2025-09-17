Chikungunya. a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree

Tre interventi di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private sono in programma a partire dalla tarda serata di oggi, mercoledì 17 settembre nelle aree di via Due Ponti (nel tratto iniziale, al di qua della ferrovia), via Mar Nero a Fossoli e via Voltolini, a seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya.La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di oggi, mercoledì 17 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di giovedì 18 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.Nella zona di via Due Ponti la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra la ferrovia, via Cantina della Pioppa e via Alghisi (fino al piazzale della stazione escluso).Nella zona di via Mar Nero, a Fossoli, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato all’interno del perimetro formato da via Mare del Nord, via Mare di Norvegia, via Mar Nero, viaMar Caspio, la prima stecca di case che affaccia su via Mar Ligure e tutta la zona industriale compresa tra via Mar Jonio e via Budrione-Migliarina est.Nella zona di via Voltolini, la disinfestazione interesserà l’area compresa tra via Roosevelt (dal passaggio a livello al piazzale del Conad escluso), la diagonale che attraversa piazzale Del Sega e arriva fino al centro del Parco Matto, via Voltolini e via Tre Ponti.'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici).I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus' - fa sapere il Comune.