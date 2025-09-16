Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, West Nile: deceduto un uomo di 80 anni

Carpi, West Nile: deceduto un uomo di 80 anni

Residente a Carpi, aveva patologie pregresse. Sei i casi di positività al virus trasmesso dalla zanzara comune registrati da maggio in provincia di Modena

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
È stato registrato il decesso di uno cittadino positivo al virus West Nile, il primo in provincia di Modena e il secondo in regione. Si tratta di un uomo di 80 anni, residente nel Comune di Carpi, con comorbidità pregressa. A differenza dello scorso anno, quando erano stati registrati 46 casi in provincia, quest’anno la diffusione si presenta più limitata: da maggio a oggi sono sei i casi di West Nile registrati dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL. Quattro di questi hanno sviluppato la forma neuroinvasiva.
'Si precisa che i casi di West Nile non hanno alcuna attinenza con quelli di Chikungunya rilevati nell’area di Carpi, in quanto i due virus sono trasmessi con modalità diverse e da due tipologie di zanzare differenti: il virus West Nile viene trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare delle zanzare comuni del genere Culex, attive soprattutto al crepuscolo e durante la notte, mentre Chikungunya e Dengue possono essere veicolate dalla zanzara tigre - fa sapere l'Ausl -. Il virus West Nile è endemico, ovvero presente in maniera stabile, in Italia, in particolare nelle regioni del bacino padano. Il suo ciclo di moltiplicazione si sviluppa fra alcune specie di uccelli e le nostre zanzare comuni.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
L’uomo, così come i cavalli, viene occasionalmente infettato tramite punture di zanzare e non è in grado di trasmettere l’infezione ad altre zanzare né ad altre persone. A differenza dei protocolli in essere per quanto riguarda i casi di Chikungunya e altre malattie di importazione trasmissibili dalle zanzare tigre, in caso di accertata positività al virus West Nile non sono previste disinfestazioni nell’area di residenza del paziente, in quanto il virus non è trasmissibile'.
Il contatto con il virus nella maggior parte dei casi provoca un’infezione asintomatica; in alcuni casi può però svilupparsi la malattia chiamata West Nile Disease, con sintomi evidenti che possono ricordare una sindrome influenzale e che durano pochi giorni. Tuttavia, sebbene raramente e soprattutto in persone anziane e/o debilitati, si possono manifestare gravi forme neurologiche che richiedono il ricovero ospedaliero e che possono condurre a esiti permanenti o al decesso.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chikungunya a Carpi, disinfestazioni precauzionali per il Festival Filosofia

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni precauzionali per il Festival Filosofia

Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati

Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati

Carpi, inaugurato l'ampliamento del Fanti-Da Vinci: lavori per 3,1 milioni

Carpi, inaugurato l'ampliamento del Fanti-Da Vinci: lavori per 3,1 milioni

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

Domenica di eventi in provincia

Domenica di eventi in provincia

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Articoli Recenti Primario accusato di abusi su paziente, Richeldi patteggia pena

Primario accusato di abusi su paziente, Richeldi patteggia pena

Palagano, un cippo alla memoria di Domenico Torri

Palagano, un cippo alla memoria di Domenico Torri

San Cesario: ancora odori molesti e disagi, esposto dei cittadini ad Arpae

San Cesario: ancora odori molesti e disagi, esposto dei cittadini ad Arpae

Pavullo: il viadotto sull'Estense chiuso due mesi dal 29 settembre

Pavullo: il viadotto sull'Estense chiuso due mesi dal 29 settembre