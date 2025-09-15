Carpi, inaugurato l'ampliamento del Fanti-Da Vinci: lavori per 3,1 milioni

Nel distretto scolastico di Carpi è stato inaugurato oggi l’ampliamento del polo scolastico superiore Fanti – Da Vinci, che ospita classi di entrambi gli istituti, un intervento del costo complessivo di tre milioni e 125mila euro, finanziati in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione e da risorse proprie della Provincia, che sono stati assegnati al Consorzio Integra e che sono eseguiti dalla cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia.I lavori hanno previsto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con 18 aule destinate all’attività didattica e laboratori di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, in grado di ospitare complessivamente circa 500 studenti.In particolare il piano terra dell’edificio è destinato agli studenti dell’istituto Fanti, mentre il primo piano ospita gli alunni del Da Vinci e grazie ad ingressi e percorsi indipendenti, è garantita la piena autonomia tra le due scuole.L’edificio è indipendente e potrà ospitare sia studenti del liceo Fanti che dell’istituto Da Vinci ed inizialmente aveva un costo previsto di due milioni e 300 mila euro, ricalcolati a seguito della revisione dell'elenco prezzi regionale dovuta all'aumento delle materie prime.Inoltre, la nuova struttura è riscaldata conun impianto a pavimento che sfrutta l’energia geotermica del terreno e sulla copertura saranno installati pannelli fotovoltaici per alimentare l’impianto elettrico.Attualmente, per l’anno scolastico 2025/2026 continua, per le scuole carpigiane, la crescita della popolazione scolastica e del numero delle classi, che complessivamente, rispetto allo scorso anno sono sette in più, per un numero complessivo di 5.139 alunni a fronte di 5.217 del precedente anno scolastico, con un incremento totale di 102 studenti.In particolare, dai dati trasmessi alla Provincia di Modena dall’Ufficio scolastico regionale, sono 2.239 gli iscritti al liceo Fanti, 62 in più rispetto al 2024, 1,083 al Da Vinci con un incremento di 33 alunni, 1.257 all’istituto Meucci con 39 nuove iscrizioni mentre calano gli iscritti al Vallauri che sono 740 rispetto ai 772 dell’anno scolastico 2024/2025.