Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati

Dalle 23 di oggi, lunedì 15 settembre, il trattamento adulticida nelle aree pubbliche. Dalle 7 di martedì 16 settembre, nelle aree verdi private

A seguito di un nuovo caso confermato di Chikungunya, a partire dalle 23 di oggi sarà eseguito un intervento di disinfestazione adulticida e larvicida della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private intorno a via Turati.
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di oggi, lunedì 15 settembre, nelle strade e nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di martedì 16 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.
La disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Toniolo a ovest, via Labriola a nord, via Ferdinando Ferrari a est. A sud, il trattamento arriverà fino al civico 6 di via Fernando Fornaciari, al civico 7 di via Turati, al civico 7 di via Prampolini.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica.
Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici). I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus' - fa sapere il Comune.
