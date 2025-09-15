Chikungunya a Carpi, disinfestazione nell’area di via Turati

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di oggi, lunedì 15 settembre, nelle strade e nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A seguire, indicativamente dalle 7 di martedì 16 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.
La disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Toniolo a ovest, via Labriola a nord, via Ferdinando Ferrari a est. A sud, il trattamento arriverà fino al civico 6 di via Fernando Fornaciari, al civico 7 di via Turati, al civico 7 di via Prampolini.
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica.