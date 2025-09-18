Savignano in attesa della Venere: incontro con il Prof. Cardarelli
Abbiamo incontrato il presidente dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria, già direttore del Museo di Modena, nel secondo dei tre incontri divulgativi in vista dell'arrivo dello straordinario reperto archeologico il 18 ottobre
Abbiamo incontrato il presidente dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria, già direttore del Museo di Modena, nel secondo dei tre incontri divulgativi in vista dell'arrivo dello straordinario reperto archeologico il 18 ottobre
Il professor Andrea Cardarelli, presidente dell' Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria ha affascinato il pubblico parlando della storia millenaria di Savignano dal Paleolitico all' Eta' del Ferro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Nello scarico fognario a cielo aperto in via Divisione Acqui ora anche le acque della festa PD
Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco
Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza
Bologna, sequestrati 674 chili di conserve a rischio botulino in azienda agricolaArticoli Recenti
Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di visite gratuite a Modena
I tutor di Caleidos fuori dalle scuole superiori: 'Intercettiamo i problemi'
Modena, un festivalfilosofia nel segno della educazione, il primo senza Michelina Borsari
Infortunio di una alpinista modenese: complesso soccorso in parete per il Soccorso Alpino