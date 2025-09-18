Savignano in attesa della Venere: incontro con il Prof. Cardarelli

Abbiamo incontrato il presidente dell'Istituto italiano di preistoria e protostoria, già direttore del Museo di Modena, nel secondo dei tre incontri divulgativi in vista dell'arrivo dello straordinario reperto archeologico il 18 ottobre

Si è tenuto il 12 settembre il secondo incontro divulgativo legato al centenario del ritrovamento della Venere di Savignano.

Il professor Andrea Cardarelli, presidente dell' Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria ha affascinato il pubblico parlando della storia millenaria di Savignano dal Paleolitico all' Eta' del Ferro.



