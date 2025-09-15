Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi sconfitto contro la Ternana. Cassani: 'Il gol in avvio ci ha penalizzato'

'L'obiettivo è continuare a lavorare, settimana dopo settimana, per centrare il nostro obiettivo primario, ovvero la salvezza'

Netta sconfitta del Carpi di mister Cassani contro la Ternana al Liberati. I rossoverdi si sono imposti sul Carpi per 2-0. A segno per i padroni di casa Ferrante, dopo 4 minuti, poi nella ripresa il raddoppio arriva un'autorete di Sorzi, su palo ancora di Ferrante, a sancire il risultato finale.
'Sicuramente il gol in partenza di gara ha indirizzato la partita. Sapevamo di incontrare una squadra fisica e forte, faticavamo ad uscire nei duelli fisici - commenta mister Stefano Cassani -. Nel momento in cui riuscivamo a portare palla sulla trequarti avversaria, oggi siamo mancati in fase di rifinitura. L'obiettivo è continuare a lavorare, settimana dopo settimana, per centrare il nostro obiettivo primario, ovvero la salvezza'.

Tabellino

Ternana vs AC Carpi 2-0 (1-0)
Reti: 4′ Ferrante (T), 63′ Ferrante (T)
Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot (dal 67′ Meccariello), Vallocchia, Garetto, Ndrecka; Orellana (dal 78′ Tripi), Ferrante (dal 67′ Leonardi); Dubickas (dall’88’ Romeo). A disposizione: Vitali, Morlupo, Biondini, Valenti, Proietti, McJannet, Bruti, Longoni, Durmush, Brignola, Turella. All. Bellucci
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani (dal 57′ Rigo), Figoli (dal 67′ Amayah), Rosetti (dal 78′ Pietra), Cecotti (dal 67′ Casarini); Cortesi, Arcopinto (dal 67′ Forte); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Panelli, Pitti, Verza, Visani, Mahrani, Sall. All. Cassani
Arbitro: Sig. Di Cicco sez. Lanciano / Assistenti: Aletta – Vitale / 4° Ufficiale Sig. Di Francesco (Ostia Lido)/ Operatore FVS Sig. Tini Brunozzi (Foligno)
Ammoniti: Gerbi (C), Cecotti (C), Pietra (C)
Foto Carpi Calcio

