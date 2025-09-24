Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, su delega della Procura Generale felsinea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a Carmine Sarcone, 45enne, condannato in via definitiva dalla Cassazione nell'ambito del processo “Perseverance” a 8 anni e 4 mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso – per aver fatto parte, con un ruolo di direzione e promotore, del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, recentemente riconosciuto dalle sentenze Aemilia e Grimilde, storicamente collegato alla cosca Grande Aracri di Cutro, nonché di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’agevolazione mafiosa.
La figura di Carmine Sarcone, che al momento dell’arresto, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, era già emersa nell’operazione Aemilia, nel cui ambito sono stati condannati i fratelli Nicolino e Gianluigi. Proprio con gli arresti di quest’ultimi, aveva assunto la reggenza del sodalizio, occupandosi, in particolare, della gestione del patrimonio illecitamente accumulato, degli investimenti e delle attività imprenditoriali intestate a prestanome.
'Ndrangheta, processo Perseverance: Carmine Sarcone condannato in via definitiva
Il 45enne ritenuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso per aver fatto parte, con un ruolo di direzione e promotore, del sodalizio ndranghetistico emiliano confermato nel suo radicamento dal processo AEmilia
Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Bologna, su delega della Procura Generale felsinea, hanno notificato un ordine di esecuzione pena a Carmine Sarcone, 45enne, condannato in via definitiva dalla Cassazione nell'ambito del processo “Perseverance” a 8 anni e 4 mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso – per aver fatto parte, con un ruolo di direzione e promotore, del sodalizio ‘ndranghetistico emiliano, recentemente riconosciuto dalle sentenze Aemilia e Grimilde, storicamente collegato alla cosca Grande Aracri di Cutro, nonché di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall’agevolazione mafiosa.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne
Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'
Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorsoArticoli Recenti
Dig, più soldi per tanti ospiti: ecco il programma da 150.000 euro pubblici
Finale Emilia, truffano un 89enne e si fanno consegnare 700 euro: individuati due 34enni
Modena, cittadini chiamano la polizia locale: ritrovati due panetti di hashish nel parco
Accusato di tentato omicidio evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri di Carpi