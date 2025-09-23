Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ruba all'interno del cantiere della stazione piccola: arrestato

La polizia di stato arrestato in flagranza di reato un cinquantunenne residente a Sassuolo. È libero ma con il divieto di tornare a Modena per quattro anni

È accusato di furto aggravato l'uomo bloccato ieri pomeriggio dopo un tentativo di fuga dalla Polizia di Stato.
Intorno alle 15 una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Sabbatini a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un dipendente della ditta impegnata nei lavori di riqualificazione della “Stazione Piccola”, che aveva sorpreso un uomo all’interno del cantiere di via Fregni mentre rovistava in un furgone in uso agli operai.

 

L’uomo, vistosi scoperto si era dato a precipitosa fuga, abbattendo la recinzione del cantiere, inseguito dalla persona che aveva dato l'allarme. Durante la fuga si era disfatto di un cellulare, lanciandolo a terra, risultato poi appartenere ad uno degli operai.
Sulla scorta delle indicazioni ricevute, gli agenti hanno intercettato e bloccato il 51enne in via Sabbatini all’intersezione con via Muratori.
Questwa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Nei confronti dell’indagato, già destinatario di avviso orale emesso nel 2020, il Questore di Modena ha altresì emesso la misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Modena per 4 anni.

 

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta

Dig, più soldi per tanti ospiti: ecco il programma da 150.000 euro pubblici

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

