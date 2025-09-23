Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Il provvedimento, dalle 8.30 alle 18, per consentire l’asfaltatura della rotatoria tra il nuovo ponte e strada Morello Confine

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
È quasi conclusa la realizzazione della rotatoria tra il nuovo Ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera, e strada Morello Confine, già parzialmente percorribile.
E per consentire l’asfaltatura della rotatoria stessa e la posa della segnaletica definitiva, giovedì 25 settembre, dalle 8.30 alle 18, viene sospesa la circolazione sul vecchio ponte bailey attualmente ancora in utilizzo. Per chi proviene da strada Villanova sarà obbligatoria la svolta a sinistra, mentre da chi proviene da via Canaletto sarà previsto un divieto d’accesso, fatta eccezione per i residenti e le persone dirette alle attività. A conclusione dei lavori verrà riaperta la circolazione sempre sul vecchio ponte ma entrerà pienamente in funzione la nuova rotatoria.
La conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo ponte, che hanno preso il via a marzo 2024, è prevista entro fine 2025. Il nuovo Ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, a collegamento tra il comune di Modena e le aree a nord della provincia, è un’opera del valore complessivo di 6 milioni 950 mila euro, finanziata per 5 milioni 150 mila euro con fondi regionali nel quadro della strategia Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) approvata dalla Regione.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Gli altri finanziamenti sono stanziati per 750 mila euro dal Comune di Modena, per 600 mila euro dalla Provincia e i restanti 450 mila euro dal Comune di Soliera.
L’infrastruttura, inclusa anche nell’orizzonte di medio periodo del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Modena, rappresenta un intervento strategico per la riconnessione dei principali assi viari di collegamento con le frazioni e la viabilità d’area vasta, in quanto consentirà il collegamento tra la Statale 12 Canaletto e la Provinciale 413 Nazionale per Carpi.
Il nuovo ponte presenta una doppia corsia in sostituzione del ponte bailey esistente e consentirà il superamento delle criticità strutturali, idrauliche e naturalistiche della vecchia struttura. L’intervento permetterà, infatti, di fluidificare la circolazione su quell’asse consentendo il transito in entrambi i sensi di marcia ed eliminando la fermata semaforica dovuta all’attuale senso unico alternato, con notevole miglioramento anche per la riduzione dello smog. Il nuovo ponte è, inoltre, affiancato da una passerella ciclopedonale in sede propria di collegamento tra i due percorsi dedicati posti sugli argini e viene riassettata, appunto, l’intera viabilità esistente.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'

Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili

Non solo Gaza: dalla Palestina all'Ucraina, fino al Sudan. Tutte guerre ugualmente esecrabili

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta

Droga e sesso tra i bivacchi abusivi alla Crocetta

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica

La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica

Dig, più soldi per tanti ospiti: ecco il programma da 150.000 euro pubblici

Dig, più soldi per tanti ospiti: ecco il programma da 150.000 euro pubblici

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale