Unimore, presentato il nuovo prototipo di moto elettrica del team Impulse Modena Racing
Presso il Randstad Gearbox di San Giovanni in Persiceto
La Racing Thunder 4-E, quarto prototipo realizzato dal team IMR, è frutto di due anni di lavoro e introduce significative evoluzioni rispetto ai modelli precedenti: dall’ampio impiego della fibra di carbonio per telaio e altri componenti strutturali come il forcellone posteriore, a un innovativo sistema aerodinamico con turbina elettrica per la riduzione dell’effetto scia, fino a una gestione elettronica avanzata del powertrain. Un concentrato di ricerca e ingegneria che ha permesso agli studenti di confrontarsi con strumenti di progettazione avanzata e sfide tecniche di grande complessità.
Il debutto ufficiale della Racing Thunder 4-E è previsto a ottobre sul circuito MotorLand di Aragón (Spagna), in occasione dell’ottava edizione della MotoStudent International Competition, la più importante competizione universitaria internazionale per moto elettriche, con oltre cento team universitari da tutto il mondo. La gara prevede prove statiche, dedicate alla valutazione del progetto e delle tecnologie impiegate, e prove dinamiche, che includono test di maneggevolezza, accelerazione e una vera e propria competizione in pista, fissata per domenica 19 ottobre.
“Il Dipartimento da molti anni promuove la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle iniziative di Motostudent e Formula Student, valorizzando la loro passione, le competenze acquisite e l’energia profusa, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi universitari. Proprio passione, competenze ed energia sono i pilastri del loro futuro professionale, che sappiamo sarà brillante e ricco di soddisfazioni. Molte delle più prestigiose imprese del Motorsport, infatti, ricercano studentesse e studenti che non solo abbiano fatto un buon percorso universitario ma che abbiano maturato esperienza nei team “learning by doing” - ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Prof. Francesco Leali -. Un grande ringraziamento, però, il dipartimento lo deve anche ai docenti, al personale tecnico ed amministrativo ed agli sponsor che con il loro lavoro e contribuito consentono a queste meravigliose ragazze e ragazzi di inseguire il sogno di essere il futuro della Motor Valley”.
“Impulse Modena Racing rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti e le nostre studentesse: consente loro di applicare le conoscenze apprese in aula, lavorare in gruppo e affrontare sfide simili a quelle del mondo del lavoro – ha aggiunto il Faculty Advisor, Prof.
