Il Volley Modena cerca punti nella trasferta a Fasano

Torna in campo in posticipo, per la terza giornata del girone B della Serie A2 Tigotà, il Volley Modena che dopo le sconfitte con le corazzate Talmassons e Brescia cercherà di iniziare davvero il suo campionato con la lunga trasferta di Fasano. Le pugliesi sono l’altra formazione neopromossa dalla Serie B1, ma sono reduci dall’importante successo in rimonta per 3-2 sulla Futura Giovani Busto Arsizio che, sicuramente, ha regalato morale e convinzione al coach Paolo Totero e alle sue ragazze.Per il Volley Modena l’obiettivo è quello di fare un passo avanti nel percorso di crescita in questo inizio di campionato, forti dell’esperienza accumulata contro quelle che si candidano ad essere due delle principali protagoniste nella corsa per il salto in Serie A1. Capitan Lancellotti e compagne avranno a disposizione ora un calendario meno ostico, ma certamente non semplice dato che anche la stessa Fasano, seppur neopromossa, ha allestito un roster di esperienza e qualità. A fare la voce grossa in queste prime uscite, infatti, sono state la schiacciatrice argentina Candela Salinas, l’opposta finlandese Piia Korhonen, ma anche la centrale Federica Piacentini.Avversario da prendere con le molle, dunque, per le gialloblù che saranno chiamate ad una prestazione gagliarda e concreta.In vista del match contro la Olio Pantaleo Volley Fasano a presentare l’appuntamento è stato il libero Lia Righi che si è subito soffermata sull’avversario di turno: “Sono neopromosse anche loro come noi e si sono rinforzate rispetto all’anno scorso con giocatrici di più esperienza rispetto a noi. Ad ogni modo, a nostro avviso, possiamo fare bene o comunque molto meglio delle gare contro Brescia e Talmassons. Siamo concentrate, ci stiamo allenanendo bene e sono propositiva per questa sfida. Fasano, come detto, dovrebbe essere un avversario un po’ più abbordabile o quanto dovrebbe darci, se non altro, la possibilità di fare anche il nostro gioco e non solo di subire il loro come successo nelle scorse due partite”.La protagonista della seconda linea gialloblù torna poi sulle emozioni dell’esordio in A2 al PalaPanini: “E’ stato emozionantissimo, soprattutto quando c’è stato il ritiro della maglia della Siciliano. In questo palazzetto ci avevo già giocato per due finali di Winter Cup in Under 14 e 18, quindi abbastanza indietro nel tempo, ma è sempre emozionante entrare nel Tempio della pallavolo”.Fischio d’inizio di Olio Pantaleo Volley Fasano-Volley Modena in programma domani alle 18. Arbitri dell’incontro saranno Alberto Mancuso e Raffaella Ayroldi, mentre al Videocheck è stato designato Alessandro Guagnano.La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.