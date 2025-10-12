PalaPanini, sconfitta netta per le ragazze del Volley Modena: il Brescia passa 3 a 0

Il tabellino

Inizia con una sconfitta per 3-0, in una gara già abbastanza complicata dal pronostico, il percorso casalingo del Volley Modena nel campionato di Serie A2. In una giornata per certi versi unica, vista la straordinarietà di giocare nella cornice unica del PalaPanini, capitan Lancellotti e compagne devono inchinarsi alla qualità della Valsabbina Millenium Brescia, altra formazione allestita per l’alta classifica e per cercare il salto di categoria.Nel prepartita momenti di commozione con l’evento dedicato alla memoria dell’ex campionessa Barbara Siciliano, salutata da un centinaio di amiche ed ex compagne che non sono volute mancare in una giornata a suo modo storica. Il giro di campo mano nella mano dell’intero gruppo ed il ritiro della maglia, con la consegna alla famiglia, hanno fatto da ideale cornice alla fase antecedente la gara.In avvio coach Marone ripropone il sestetto di una settimana fa con Lancellotti al palleggio, Fiore opposta, Fusco e Visentin in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero. Dall’altra parte Brescia risponde con la modenese Prandi in regia, Vernon a completare la diagonale principale, Michieletto e Amoruso in banda, Olivotto e Modestino al centro con la qualità e l’esperienza di Parrocchiale nel ruolo di libero.I primi palloni e l’approccio alla gara sono diversi rispetto alla trasferta di Talmassons per le modenesi che per un breve frangente riescono a tenere il passo delle rivali.Presto, però, le ospiti aumentano i giri del motore e dal fondamentale della battuta e del muro costruiscono le proprie fortune. Tra le padrone di casa ci sarà l’ingresso di Del Freo per Visentin a provare a cambiare le carte in tavola, ma è il turno di servizio di Amoruso a scavare il solco importante per il 25-11.Al cambio campo rimane in sestetto Del Freo, con Visentin che rientra per Fusco, ma non cambia l’andamento dell’incontro con Brescia che inizia subito a spingere in attacco complicando il lavoro non poco al muro-difesa modenese che fatica a prendere le misure alle avversarie. Righi prova a suonare la carica in seconda linea provando a propiziare la costruzione e la ricostruzione del gioco per la propria squadra. Modena trova un po’ più fluidità nella propria fase offensiva, ma il divario rimane ampio ed incolmabile con l’ingresso di Vittorini per Michieletto nella metà campo ospite che complica ulteriormente i piani e porta allo 0-2 con il 25-16 finale.Ultima occasione per le gialloblù che provano a rimanere a contatto nel terzo parziale prima del break quasi immediato di Brescia che va sul 7-3, ma Modena risponde e cerca di mantenere aperta la contesa.Piccoli parziali da una parte e dall’altra fanno da cornice alla prima parte del set, con Modena che arriva anche sul meno sul 14-15 con la parallela vincente di Del Freo da posto due. Il secondo ritardo di gioco per coach Marone ed il conseguente punto alle ospiti, con cambio di battuta, spegne però la rimonta e vale il break decisivo per Brescia che chiude 25-18 mettendo in tasca i tre punti.Volley Modena - Valsabbina Millenium Brescia 0-3MODENA: Lancellotti 2, Fiore 9, Visentin 1, Fusco 2, Marinucci 8, Gerosa 1. Libero: Righi -1 (Zironi ne). Del Freo 3, Credi 0, Dodi 0, Sazzi 0, Nonnati ne. All. Biagio MaroneBRESCIA: Prandi 3, Vernon 4, Amoruso 8, Michieletto 8, Olivotto 5, Modestino 6. Libero: Parrocchiale -1. Vittorini 8, Orlandi ne, Schillkowski 0, Struka 2, Arici 0. All. Matteo SolforatiARBITRI: Eleonora Candeloro - Martin PolentaPARZIALI: 25-11, 25-16, 25-18DURATA SET: 21’ 25’ 22’NOTE: bs 10/9 ace 5/4 muri 3/8 ricezione 56% (43% perfetta)-71% (50% perfetta) attacco 27%-55% errori 25-19