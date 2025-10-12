PalaPanini, sconfitta netta per le ragazze del Volley Modena: il Brescia passa 3 a 0

Nel prepartita momenti di commozione con l’evento dedicato alla memoria dell’ex campionessa Barbara Siciliano, salutata da un centinaio di amiche ed ex compagne che non sono volute mancare in una giornata a suo modo storica. Il giro di campo mano nella mano dell’intero gruppo ed il ritiro della maglia, con la consegna alla famiglia, hanno fatto da ideale cornice alla fase antecedente la gara.In avvio coach Marone ripropone il sestetto di una settimana fa con Lancellotti al palleggio, Fiore opposta, Fusco e Visentin in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero. Dall’altra parte Brescia risponde con la modenese Prandi in regia, Vernon a completare la diagonale principale, Michieletto e Amoruso in banda, Olivotto e Modestino al centro con la qualità e l’esperienza di Parrocchiale nel ruolo di libero.
I primi palloni e l’approccio alla gara sono diversi rispetto alla trasferta di Talmassons per le modenesi che per un breve frangente riescono a tenere il passo delle rivali.
Al cambio campo rimane in sestetto Del Freo, con Visentin che rientra per Fusco, ma non cambia l’andamento dell’incontro con Brescia che inizia subito a spingere in attacco complicando il lavoro non poco al muro-difesa modenese che fatica a prendere le misure alle avversarie. Righi prova a suonare la carica in seconda linea provando a propiziare la costruzione e la ricostruzione del gioco per la propria squadra. Modena trova un po’ più fluidità nella propria fase offensiva, ma il divario rimane ampio ed incolmabile con l’ingresso di Vittorini per Michieletto nella metà campo ospite che complica ulteriormente i piani e porta allo 0-2 con il 25-16 finale.
Ultima occasione per le gialloblù che provano a rimanere a contatto nel terzo parziale prima del break quasi immediato di Brescia che va sul 7-3, ma Modena risponde e cerca di mantenere aperta la contesa.
Il tabellinoVolley Modena - Valsabbina Millenium Brescia 0-3
MODENA: Lancellotti 2, Fiore 9, Visentin 1, Fusco 2, Marinucci 8, Gerosa 1. Libero: Righi -1 (Zironi ne). Del Freo 3, Credi 0, Dodi 0, Sazzi 0, Nonnati ne. All. Biagio Marone
BRESCIA: Prandi 3, Vernon 4, Amoruso 8, Michieletto 8, Olivotto 5, Modestino 6. Libero: Parrocchiale -1. Vittorini 8, Orlandi ne, Schillkowski 0, Struka 2, Arici 0. All. Matteo Solforati
ARBITRI: Eleonora Candeloro - Martin Polenta
PARZIALI: 25-11, 25-16, 25-18
DURATA SET: 21’ 25’ 22’
NOTE: bs 10/9 ace 5/4 muri 3/8 ricezione 56% (43% perfetta)-71% (50% perfetta) attacco 27%-55% errori 25-19