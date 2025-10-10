Al PalaPanini l’esordio casalingo per il Volley Modena nel ricordo di Barbara Siciliano
Capitan Lancellotti e compagne cercheranno di fare un passo avanti dopo il complicato esordio di lunedì sul campo di Talmassons
La giornata inizierà con l’apertura delle porte del PalaPanini alle 16, mentre durante il riscaldamento di Volley Modena e Valsabbina Millenium Brescia, gara della seconda giornata del girone B di Serie A2, sarà il momento del ricordo della grande campionessa ligure con le amiche ed ex compagne, guidate da Barbara Fontanesi, ma anche con lo storico dirigente Ermanno Montanini ed il marito Simone in rappresentanza della famiglia. La cerimonia si concluderà poi con il ritiro della storica maglia numero 15 della Siciliano, con le sue immagini dentro e fuori dal campo che saranno proiettate sui maxi schermi del PalaPanini.
E poi alle 17 sarà il campo a farla da protagonista con Volley Modena
In vista del match con Brescia a presentare l’appuntamento è stata la centrale Chiara Marinucci (nella foto), che ha sottolineato i diversi motivi per cui la squadra attende con entusiasmo la sfida: 'Siamo molto cariche, giocare questa gara al PalaPanini è un fattore che ci motiva ancora di più a fare ancor meglio. Vogliamo rendere orgogliosa la città di Modena e fare una buonissima prestazione, anche per riscattarci dalla sconfitta dell'ultima gara.
