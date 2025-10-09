Coppa Prima, il Polinago stende il Colombaro e accede al terzo turno

ALTRI RISULTATI

IL TABELLINO

Un ottimo Polinago sbanca per 3-0 Colombaro e passa al terzo turno della coppa di Prima categoria.Al 10’, prima occasione per il Polinago con il tiro da fuori di Alfieri, ma la conclusione è debole e viene controllata da Bruno che la fa uscire sul fondo. Poco dopo, Verdi recupera palla e tenta l’eurogoal con un pallonetto dai 30 metri, ma il pallone si stampa sulla traversa. Al 20’, 1-0 per gli ospiti con Olivari che recupera una respinta corta in area di rigore e, dall’altezza del dischetto, lascia partire un destro che si infila alle spalle del portiere avversario. Al 28’, dopo uno scontro fortuito, il numero 8 del Polinago, Alfieri, è costretto al cambio per infortunio. Sullo scadere arriva il raddoppio della squadra di mister Grotti con Bellei che, dal limite dell’area, lascia partire un destro che si infila sotto la traversa. Il primo tempo finisce senza altre occasioni degne di nota. La ripresa ricomincia con il tiro a giro di Turrini che cerca l’incrocio, ma la sua conclusione non è precisa ed esce. Al 70’, clamorosa occasione per il Colombaro con Fontanesi S che riesce a toccare da pochi metri dalla linea di porta, ma il suo tocco non basta e viene fermato da Brambilla.Al 75’, punizione da posizione defilata per il Polinago; al tiro, Rosi mette un pallone insidioso a centro area, ma Fontanesi E è preciso e riesce a mettere in calcio d’angolo. Al 93’, azione personale di Giannini che viene atterrato in area dal portiere avversario. L’arbitro vede tutto e segna il dischetto. Al tiro va lo stesso attaccante che spiazza Bruno e segna il definitivo 3-0.Cavezzo-Mirandolese 5-3 dcr (2-2 al 90',55' Gandini (C), 60' e 80' Cavicchioli (M),85' Gavioli (C),Valsa Savignano-Spilamberto 0-3 (19' e 78' Toure, 88' Rebai),Modenese-Campeginese 6-4 dcr(2-2 al 90', 40' Meluzzi (C),47' Manno (M), 55' Rossi(C), 80' Ghedini (M),Nonantola-Ravarino 2-0 (86' rig. Mollicone, 90' De Luca),Novellara-S.Damaso 0-1 (65' Bozzini (S),Appennino-Anzolavino 1-2 (21' Migliori (An), 31' Bernabei (Ap), 80' Oppi (An).COLOMBARO-POLINAGO 0-3RETI: 20 pt Olivari, 44 pt Bellei, 49 st (rig.) GianniniCOLOMBARO: Bruno, Havaraj (19 st Loschi), Orsini, Montorsi I (1 st Vacondio), Fontanesi S, Fontanesi E, Montorsi F (1 st Tolu), Sacchetti, Temzen (13 st Neri), Verdi, Parisi (27 st Verati). A disp: Cornia F, Loschi, Vacondio, Borelli, Savarese, Rispoli, Tolu, Neri, Verati. All: Perziano.POLINAGO: Brambilla, Quattrini (34 st Puglia), Pasini, Rosi, Malverti, Piacentini (21 st Grossi), Turrini, Alfieri (28 pt Bellei), Giannini, Bonvicini (15 st Altariva), Olivari (15 st Bortolani). A disp: Giuliani, Grossi, Sernesi, Puglia, Bellei, Meglioli, Ferrari, Altariva, Bortolani. All: Grotti.ARBITRO: Sig. Jacopo Manganiello (Modena)NOTE: Spettatori 50 ca. Ammonito Rosi, Havaraj, Loschi, Tolu.