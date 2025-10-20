Volley Modena, ancora una sconfitta: ko 3-0 a Fasano
L’approccio alla sfida per le gialloblù è quello che ha caratterizzato anche l’esordio sul campo di Talmassons: squadra contratta e fallosa
Coach Biagio Marone sceglie in avvio il sestetto che vede capitan Lancellotti in cabina di regia, Fiore opposta, Visentin e Del Freo in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero. Dall’altra parte della rete le pugliesi rispondono con Muzi-Korhonen sulla diagonale principale, Provaroni e Salinas in posto quattro, Piacentini e Franceschini al centro con Vittorio libero.L’approccio alla sfida per le gialloblù è, purtroppo, quello che ha caratterizzato anche l’esordio sul campo di Talmassons. Squadra contratta e fallosa, che concede alle padrone di casa l’importante break iniziale di 9-1 che, di fatto, indirizza subito le cose. Il tecnico modenese opera subito alcuni cambiamenti con l’innesto di Fusco per Del Freo, scelta che verrà confermata durante il resto del match, e regala anche l’esordio stagionale a Nonnati al rientro dal problema al piede che l’ha fermata proprio alla vigilia del primo allenamento congiunto di precampionato.
Foto Lega Volley
