Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley Modena, ancora una sconfitta: ko 3-0 a Fasano

Volley Modena, ancora una sconfitta: ko 3-0 a Fasano

L’approccio alla sfida per le gialloblù è quello che ha caratterizzato anche l’esordio sul campo di Talmassons: squadra contratta e fallosa

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La trasferta del Volley Modena sul campo della Olio Pantaleo Volley Fasano si conclude con il punteggio di 3-0 per le padrone di casa dopo due parziali di fatto senza storia ed un terzo lottato punto a punto fino al 25-23 finale.
Coach Biagio Marone sceglie in avvio il sestetto che vede capitan Lancellotti in cabina di regia, Fiore opposta, Visentin e Del Freo in posto quattro, Marinucci e Gerosa al centro con Righi libero. Dall’altra parte della rete le pugliesi rispondono con Muzi-Korhonen sulla diagonale principale, Provaroni e Salinas in posto quattro, Piacentini e Franceschini al centro con Vittorio libero.L’approccio alla sfida per le gialloblù è, purtroppo, quello che ha caratterizzato anche l’esordio sul campo di Talmassons. Squadra contratta e fallosa, che concede alle padrone di casa l’importante break iniziale di 9-1 che, di fatto, indirizza subito le cose. Il tecnico modenese opera subito alcuni cambiamenti con l’innesto di Fusco per Del Freo, scelta che verrà confermata durante il resto del match, e regala anche l’esordio stagionale a Nonnati al rientro dal problema al piede che l’ha fermata proprio alla vigilia del primo allenamento congiunto di precampionato.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il set scivola comunque via liscio per Fasano che chiude le danze 25-15.Si cambia campo e dopo le difficoltà iniziali Modena sembra aver assorbito l’impatto e la lunga trasferta. Le padrone di casa si portano sul 10-6, ma un break delle gialloblù chiuso dall’ace di Fiore rimette tutto in bilico sul 10-10. Nella fase centrale del parziale poi capitan Lancellotti e compagne tornano a perdere un po’ della fluidità che avevano ritrovato e Fasano allunga nuovamente sfruttando il muro e gli errori dall’altra parte del campo come la pipe di Fiore in rete che regala il 17-12. Il time out di coach Marone non serve a riportare le sue in partita il parziale si chiude 25-18 per le padrone di casa.Ultima occasione per il Volley Modena che parte sotto anche nel terzo set, ma le cose andranno in maniera ben diversa rispetto agli otto precedenti, comprese le gare con Talmassons e Brescia. La squadra inizia a trovare con più continuità soluzioni offensive e anche un buon meccanismo di muro-difesa che le consente di rigiocare tanti palloni. Sull’errore in attacco di Salinas c’è il pareggio 11-11 e poi la fase centrale e finale sarà un lungo testa a testa, con le gialloblù che hanno anche le occasioni per mettere la testa avanti come sul 18-18 quando Gerosa angola troppo un pallone che tornava nella sua metà campo e lo mette out.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Fasano scappa comunque 22-19, ma Modena ha la forza di non mollare e trova la parità sul 23-23 con il mani out di Visentin sancito dalla coppia arbitrale dopo un lunghissimo videocheck. L’esperienza di Korhonen dall’altra parte della rete, però, avrà la meglio sulle due azioni successive con i punti che chiudono 25-23 la contesa.
Foto Lega Volley
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Movida a Modena, il Pd a Mezzetti: 'Servono decisioni equilibrate e soprattutto condivise'

Movida a Modena, il Pd a Mezzetti: 'Servono decisioni equilibrate e soprattutto condivise'

Platis (FI): 'Fondazione di Modena: esempio di trasparenza e tempestività. A differenza di Amo'

Platis (FI): 'Fondazione di Modena: esempio di trasparenza e tempestività. A differenza di Amo'

Caso dehors a Modena, Azione: 'Pieno sostegno a Mezzetti'

Caso dehors a Modena, Azione: 'Pieno sostegno a Mezzetti'

Ammanco in Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta appropriazione indebita

Ammanco in Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta appropriazione indebita

Modena, controlli nelle zone della movida: identificate 120 persone

Modena, controlli nelle zone della movida: identificate 120 persone

Ancora spray urticante al Barozzi, 39 studenti soccorsi

Ancora spray urticante al Barozzi, 39 studenti soccorsi

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi s'inchina alla capolista Agazzanese

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi s'inchina alla capolista Agazzanese

Eccellenza, il Terre di Castelli cade a Fabbrico

Eccellenza, il Terre di Castelli cade a Fabbrico

Eccellenza, il Real Formigine travolto a Fidenza

Eccellenza, il Real Formigine travolto a Fidenza