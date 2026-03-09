Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Castelnuovo vince e ora vede la salvezza

Promozione, il Castelnuovo vince e ora vede la salvezza

La Solierese supera il Maranello 3-1. Pari tra Camposanto e La Pieve

5 minuti di lettura

Il Castelnuovo torna al successo in una gara dai due volti, decisa dalla freddezza di Bellentani e da un inizio di ripresa tinto di rosso che ha cambiato l’inerzia del match. Pronti via e lo United Carpi gela il pubblico locale: dopo soli 2', su una punizione dalla sinistra Gazzini svetta di testa anticipando tutti e firmando lo 0-1. Il Castelnuovo non si scompone e al 13' trova il pareggio: Fontanesi viene lanciato in profondità da Bellentani, il portiere lo atterra ed è rigore; lo stesso Bellentani si presenta sul dischetto e non sbaglia. I padroni di casa mettono la freccia al 21' Ienna riceve da Goldoni, semina l’avversario in velocità e fulmina Chiossi sul primo palo per il 2-1. Proprio quando il Castelnuovo sembrava in controllo, al 45' un tocco di braccio di Bellei Ponzi in area viene sanzionato con il penalty, trasformato da Crispino per il 2-2 che manda le squadre al riposo. 

La ripresa si apre con lo United Carpi che si complica la vita: al 54' Mora viene espulso per un fallo pericoloso su Goldoni; passano solo cinque minuti e anche il capitano Paramatti rimedia il rosso diretto per un intervento violento su Cantaroni. In nove contro undici lo United si barrica a difesa del pareggio.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il Castelnuovo preme, sfiora l'eurogol con Bellentani al 63' (palla alta di un soffio) e spreca con Carbone al 71'. Il muro ospite crolla però all'81': sugli sviluppi di un angolo battuto velocemente Fontanesi viene nuovamente atterrato in area. È il terzo rigore di giornata: Bellentani rimane glaciale, spiazza Chiossi e regala tre punti meritati al Castelnuovo.


I tabellini

PROMOZIONE B


Castelnuovo-United Carpi 3-2

Reti: 2' pt Gazzini (U), 13' pt su rig., 36' st su rig. Bellentani (C), 21' pt Ienna (C), 45' pt su rig. Crispino (U)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Goldoni (15' st Carbone), Lodi (33' st Reggiani), Cantaroni (40' st Copertino), Bellentani, Ienna. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Copertino, Carbone, Veneri. All.: Casagrandi.

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini (28' st Amedei), Vezzani (13' st Kundome), Mora, Cavellini (20' st Cinelli), Paramatti, Malagoli, Garlappi (40' st Kolaveri), Baraldi, Crispino, Amura. A disp.: Gianasi, Mebelli, Berni, Nocerino. All.: Gilioli.

Arbitro: Casali di Bologna.

Note: ammoniti Bellentani, Chiossi, Garlappi, Battaglia (U, dirigente); espulsi Mora (U) al 9' st, Paramatti (U) al 14' st

Casalgrande-Sporting Scandiano 1-1

Reti: 7' st Pezzi (C), 45' st Mohamed (S)

CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi, Palladini, Strozzi, Sabbadin, Fornari, Pigoni (45' st Pacella), Sekyere, Di Costanzo (42' st Montecchi), Xhuvelaj, Hoxha. A disp.: Cammarota, Lentini, Bonicelli, Galletta, Bylyshi. All.: La Monica.

SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci, Strozzi R.

(18' st Romani), Saetti Baraldi (24' st Rinaldini), Muratori, Giorgi D., Leoncelli, Corbelli, Ferrari (37' st Lasagni), Barbieri (40' st Mohamed). A disp.: Del Rio, Saetti G., Giorgi C., Giglioli, Meglioli. All.: Galantini.

Arbitro: Kada di Piacenza.

Note: ammoniti Sekyere, Muratori, Romani.

Castellarano-Baiso Secchia 4-1

Reti: 30' pt Turci (C), 34' pt Bettelli (C), 22' st Travagliati (C), 25' st Rizzuto (C), 29' st Pederzini (B)

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (18' pt Turci), Cavazzoli, Cani (16' st Lusoli), Borghi, Piscopo, Saccani (43' st Valestri), Travagliati, Bettelli (26' st Belfasti), Rizzuto (38' st Valentini). A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Valentini. All.: Lodi Rizzini.

BAISO SECCHIA: Rosa, Morselli (11' st Ovi), Silvestri (33' st Benassi), Gazzotti, Ruopolo (15' st Banzi), Paglia, Pavarini (11' st Bonini), Bertolani, Ghirelli (11' st Pederzini), Caputo, Briselli. A disp.: Brevini, Casini, Caselli, Barozzi. All.: Baroni.

Arbitro: Meloro di Parma.

Note: ammoniti Zinani, Morselli.

Masone-Sammartinese 1-2

Reti: 4' st Singh (S), 16' st Mohmoh (M), 27' st aut. Paoli (S)

MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani (8' st Paoli), Campaniello N. (25' st Campani), Zagnoli (12' st Pozzi), Carrera, Jocic, Bonacini D. (35' st Tascedda), Campaniello S. (8' st Mohmoh). A disp.: Montanari, Gentile, Melioli, Meyong.

All.: Corradini.

SAMMARTINESE: Mantovan, Turri (12' st Berselli), Barbieri (20' st Acanfora), Carnevali, Re, Bega, Valentini, Torlai (31' st Malaguti), Sula (37' st Coghi), Singh (15' st Lecce), Montipo. A disp.: Falavigna, Toscano, Gigante, Bianchini. All.: Paterlini.

Arbitro: Falaguasta di Piacenza.

Note: ammoniti Zagnoli, Bonacini D., Torlai.

Riese-Virtus Correggio 0-0

RIESE: Benati, Cuoghi, Posponi, Teocoli, Bonora, Marastoni, Manicardi (25' st Borghi), Prandi, Leonardi (17' st Boccaletti), Mazzoli, Fall. A disp.: Cucci, Carra, Pirondi, Di Stasio, Malvezzi, Mossini, Fontanesi. All.: Pavesi.

VIRTUS CORREGGIO: De Chirico, Carretti (29' st Davoli F.), Bizzarri, Mustica (21' st Davoli M.), Pedrazzoli, Casarini, Lugli, Parisi, Davitti, Bottoni, Benevelli (32' st Zito). A disp.: Morgotti, Davoli D., Aveni, Barbieri, Riccò, Ferrari. All.: Carretti.

Arbitro: Ferranti di Ferrara

Note: ammoniti Parisi, Davitti, Zito

Sanmichelese-Medolla San Felice 1-3 giocata il 07/03

Reti: 2' pt Notari (S), 36' pt, 18' st Guidone (M), 49' st Serroukh (M)

SANMICHELESE: Schiuma, Costa (22' st Peddis), Merli, Baisi, Vernia (43' st Gorzanelli), Farina, Alicchi, Spezzani, Notari, Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Ferrari, Rafrari, Tardini, Teneggi, Geti. All.: Azzurro

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohoun, Bugneac (40' st Pastorelli), Covili, Guidone, Serroukh, Djwomo (43' st Tecku). A disp.: Borghi, Maccarinelli, Benassi, Bagni, Franco, Zanoli, Abusoglu, Trajkovic. All.: Semeraro

Arbitro: Raule di Bologna

Note: ammoniti Farina, Spezzani, Vernia, Casta, Notari, mister Semeraro.

Solierese-Maranello 3-1

Reti: 21' pt Schiavone (M), 22' pt Vaccari (S), 1' st Marani (S), 4' st Caselli (S)

SOLIERESE: Tosi, Pagano (43' st Bartolomeo), Gianelli, Bozzani, Boschetti, Mandreoli (32' st Mecorrapaj), Marani, Vaccari (20' st Ravo), Caselli (45' st Ronchetti), Feninno, D'Ambrosio (1' st Dapoto). A disp.: Prejmerean, Vignocchi, De Matteis, Schirmo. All.: Greco.

MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti, Dello Preite (4' st Annovi), Riva (4' st Galli), Marverti (13' st Seghizzi), Tognin, Canalini, Restilli (4' st Baafi), Schiavone, Totaro, Zagari (19' st Capasso). A disp.: Mazzetti, Damiano. All.: Tosi.

Arbitro: Ardielli di Ferrara.

Note: ammoniti Riva, Schiavone, D'Ambrosio, Totaro, Boschetti, Canalini, Pagano; espulso Mecorrapaj (S) al 34' st.

Virtus Camposanto-La Pieve Nonantola 1-1

Reti: 25' pt Campani (L), 25' st Denteh (V)

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Diozzi, Deliu (25' st Azindow), Mensah, Pjolla, Malavasi, Grazia A. (42' st Natali), Mogavero (1' st Momodu), Ofosu (1' st Ndrejaj), Stabellini (35' st Acanfora), Denteh. A disp.: Grazia G., Vitiello, Bortolazzi, Gripshi. All.: Luppi.

LA PIEVE NONANTOLA: Borghi (33' st Mbaye), Pepe, Belfakir (35' st Monari), Timperio, Sgehdoni, Casarano, Sharaf (39' st Migliaccio), Boriani (30' st Louissi), Campani, Montorsi, Pellegrino (30' st Cataldo). A disp.: Iazzetta, Shanableh, Traversi, Gilli. All.: Barbi.

Arbitro: Bidzogo di Parma

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Maranello ha già confermato mister Tosi

Promozione, il Maranello ha già confermato mister Tosi

Promozione, il Maranello supera in dieci la Sanmichelese. Tutti i tabellini

Promozione, il Maranello supera in dieci la Sanmichelese. Tutti i tabellini

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Maranello, accolto in municipio il sindaco di Sakahogi

Maranello, accolto in municipio il sindaco di Sakahogi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica