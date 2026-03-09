Promozione, il Castelnuovo vince e ora vede la salvezza

Il Castelnuovo torna al successo in una gara dai due volti, decisa dalla freddezza di Bellentani e da un inizio di ripresa tinto di rosso che ha cambiato l’inerzia del match. Pronti via e lo United Carpi gela il pubblico locale: dopo soli 2', su una punizione dalla sinistra Gazzini svetta di testa anticipando tutti e firmando lo 0-1. Il Castelnuovo non si scompone e al 13' trova il pareggio: Fontanesi viene lanciato in profondità da Bellentani, il portiere lo atterra ed è rigore; lo stesso Bellentani si presenta sul dischetto e non sbaglia. I padroni di casa mettono la freccia al 21' Ienna riceve da Goldoni, semina l’avversario in velocità e fulmina Chiossi sul primo palo per il 2-1. Proprio quando il Castelnuovo sembrava in controllo, al 45' un tocco di braccio di Bellei Ponzi in area viene sanzionato con il penalty, trasformato da Crispino per il 2-2 che manda le squadre al riposo.

La ripresa si apre con lo United Carpi che si complica la vita: al 54' Mora viene espulso per un fallo pericoloso su Goldoni; passano solo cinque minuti e anche il capitano Paramatti rimedia il rosso diretto per un intervento violento su Cantaroni. In nove contro undici lo United si barrica a difesa del pareggio.

Il Castelnuovo preme, sfiora l'eurogol con Bellentani al 63' (palla alta di un soffio) e spreca con Carbone al 71'. Il muro ospite crolla però all'81': sugli sviluppi di un angolo battuto velocemente Fontanesi viene nuovamente atterrato in area. È il terzo rigore di giornata: Bellentani rimane glaciale, spiazza Chiossi e regala tre punti meritati al Castelnuovo.





I tabellini

PROMOZIONE B





Castelnuovo-United Carpi 3-2

Reti: 2' pt Gazzini (U), 13' pt su rig., 36' st su rig. Bellentani (C), 21' pt Ienna (C), 45' pt su rig. Crispino (U)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Goldoni (15' st Carbone), Lodi (33' st Reggiani), Cantaroni (40' st Copertino), Bellentani, Ienna. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Copertino, Carbone, Veneri. All.: Casagrandi.

UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini (28' st Amedei), Vezzani (13' st Kundome), Mora, Cavellini (20' st Cinelli), Paramatti, Malagoli, Garlappi (40' st Kolaveri), Baraldi, Crispino, Amura. A disp.: Gianasi, Mebelli, Berni, Nocerino. All.: Gilioli.

Arbitro: Casali di Bologna.

Note: ammoniti Bellentani, Chiossi, Garlappi, Battaglia (U, dirigente); espulsi Mora (U) al 9' st, Paramatti (U) al 14' st

Casalgrande-Sporting Scandiano 1-1

Reti: 7' st Pezzi (C), 45' st Mohamed (S)

CASALGRANDE: Moscardini, Pezzi, Palladini, Strozzi, Sabbadin, Fornari, Pigoni (45' st Pacella), Sekyere, Di Costanzo (42' st Montecchi), Xhuvelaj, Hoxha. A disp.: Cammarota, Lentini, Bonicelli, Galletta, Bylyshi. All.: La Monica.

SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Duci, Strozzi R.

(18' st Romani), Saetti Baraldi (24' st Rinaldini), Muratori, Giorgi D., Leoncelli, Corbelli, Ferrari (37' st Lasagni), Barbieri (40' st Mohamed). A disp.: Del Rio, Saetti G., Giorgi C., Giglioli, Meglioli. All.: Galantini.

Arbitro: Kada di Piacenza.

Note: ammoniti Sekyere, Muratori, Romani.

Castellarano-Baiso Secchia 4-1

Reti: 30' pt Turci (C), 34' pt Bettelli (C), 22' st Travagliati (C), 25' st Rizzuto (C), 29' st Pederzini (B)

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani (18' pt Turci), Cavazzoli, Cani (16' st Lusoli), Borghi, Piscopo, Saccani (43' st Valestri), Travagliati, Bettelli (26' st Belfasti), Rizzuto (38' st Valentini). A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Valentini. All.: Lodi Rizzini.

BAISO SECCHIA: Rosa, Morselli (11' st Ovi), Silvestri (33' st Benassi), Gazzotti, Ruopolo (15' st Banzi), Paglia, Pavarini (11' st Bonini), Bertolani, Ghirelli (11' st Pederzini), Caputo, Briselli. A disp.: Brevini, Casini, Caselli, Barozzi. All.: Baroni.

Arbitro: Meloro di Parma.

Note: ammoniti Zinani, Morselli.

Masone-Sammartinese 1-2

Reti: 4' st Singh (S), 16' st Mohmoh (M), 27' st aut. Paoli (S)

MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Burani (8' st Paoli), Campaniello N. (25' st Campani), Zagnoli (12' st Pozzi), Carrera, Jocic, Bonacini D. (35' st Tascedda), Campaniello S. (8' st Mohmoh). A disp.: Montanari, Gentile, Melioli, Meyong.

All.: Corradini.

SAMMARTINESE: Mantovan, Turri (12' st Berselli), Barbieri (20' st Acanfora), Carnevali, Re, Bega, Valentini, Torlai (31' st Malaguti), Sula (37' st Coghi), Singh (15' st Lecce), Montipo. A disp.: Falavigna, Toscano, Gigante, Bianchini. All.: Paterlini.

Arbitro: Falaguasta di Piacenza.

Note: ammoniti Zagnoli, Bonacini D., Torlai.

Riese-Virtus Correggio 0-0

RIESE: Benati, Cuoghi, Posponi, Teocoli, Bonora, Marastoni, Manicardi (25' st Borghi), Prandi, Leonardi (17' st Boccaletti), Mazzoli, Fall. A disp.: Cucci, Carra, Pirondi, Di Stasio, Malvezzi, Mossini, Fontanesi. All.: Pavesi.

VIRTUS CORREGGIO: De Chirico, Carretti (29' st Davoli F.), Bizzarri, Mustica (21' st Davoli M.), Pedrazzoli, Casarini, Lugli, Parisi, Davitti, Bottoni, Benevelli (32' st Zito). A disp.: Morgotti, Davoli D., Aveni, Barbieri, Riccò, Ferrari. All.: Carretti.

Arbitro: Ferranti di Ferrara

Note: ammoniti Parisi, Davitti, Zito

Sanmichelese-Medolla San Felice 1-3 giocata il 07/03

Reti: 2' pt Notari (S), 36' pt, 18' st Guidone (M), 49' st Serroukh (M)

SANMICHELESE: Schiuma, Costa (22' st Peddis), Merli, Baisi, Vernia (43' st Gorzanelli), Farina, Alicchi, Spezzani, Notari, Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Ferrari, Rafrari, Tardini, Teneggi, Geti. All.: Azzurro

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohoun, Bugneac (40' st Pastorelli), Covili, Guidone, Serroukh, Djwomo (43' st Tecku). A disp.: Borghi, Maccarinelli, Benassi, Bagni, Franco, Zanoli, Abusoglu, Trajkovic. All.: Semeraro

Arbitro: Raule di Bologna

Note: ammoniti Farina, Spezzani, Vernia, Casta, Notari, mister Semeraro.

Solierese-Maranello 3-1

Reti: 21' pt Schiavone (M), 22' pt Vaccari (S), 1' st Marani (S), 4' st Caselli (S)

SOLIERESE: Tosi, Pagano (43' st Bartolomeo), Gianelli, Bozzani, Boschetti, Mandreoli (32' st Mecorrapaj), Marani, Vaccari (20' st Ravo), Caselli (45' st Ronchetti), Feninno, D'Ambrosio (1' st Dapoto). A disp.: Prejmerean, Vignocchi, De Matteis, Schirmo. All.: Greco.

MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti, Dello Preite (4' st Annovi), Riva (4' st Galli), Marverti (13' st Seghizzi), Tognin, Canalini, Restilli (4' st Baafi), Schiavone, Totaro, Zagari (19' st Capasso). A disp.: Mazzetti, Damiano. All.: Tosi.

Arbitro: Ardielli di Ferrara.

Note: ammoniti Riva, Schiavone, D'Ambrosio, Totaro, Boschetti, Canalini, Pagano; espulso Mecorrapaj (S) al 34' st.

Virtus Camposanto-La Pieve Nonantola 1-1

Reti: 25' pt Campani (L), 25' st Denteh (V)

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Diozzi, Deliu (25' st Azindow), Mensah, Pjolla, Malavasi, Grazia A. (42' st Natali), Mogavero (1' st Momodu), Ofosu (1' st Ndrejaj), Stabellini (35' st Acanfora), Denteh. A disp.: Grazia G., Vitiello, Bortolazzi, Gripshi. All.: Luppi.

LA PIEVE NONANTOLA: Borghi (33' st Mbaye), Pepe, Belfakir (35' st Monari), Timperio, Sgehdoni, Casarano, Sharaf (39' st Migliaccio), Boriani (30' st Louissi), Campani, Montorsi, Pellegrino (30' st Cataldo). A disp.: Iazzetta, Shanableh, Traversi, Gilli. All.: Barbi.

Arbitro: Bidzogo di Parma

Matteo Pierotti