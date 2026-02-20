Maranello, accolto in municipio il sindaco di Sakahogi

Il sindaco Zironi ha poi mostrato alla delegazione nipponica i memorabilia esposti nell’atrio del municipio - dedicati al legame tra Maranello e Ferrari - per poi accompagnare gli ospiti in visita al Museo Ferrari e, questa mattina, presso l’Acetaia comunale di Maranello, dove i volontari del comitato ‘Maranello Tipico’ hanno raccontato agli ospiti la storia del Balsamico Tradizionale.La delegazione di Sakahogi - della quale fa parte anche il delegato della scuola NAC, Shigeru Kinoshita, e alcuni studenti giapponesi - ha inoltre visitato in questi giorni lo stesso IIS Ferrari, per un ulteriore approfondimento sui progetti condivisi dai due istituti superiori, e le scuole secondarie di primo grado Ferrari.
Il Patto di Amicizia, firmato 14 anni fa dalle città di Maranello e Sakahogi, ha visto rafforzarsi nel tempo anche le relazioni tra l’IIS Ferrari e il Nakanihon Automotive College, che collaborano fin dal 2000 a progetti di ricerca legati alla mobilità sostenibile e che ospitano entrambi ogni anno gli studenti della ‘scuola gemella’.La formalizzazione dell’intesa tra le due amministrazioni, in seguito, ha ampliato gli ambiti in cui poter approfondire una conoscenza tra i territori, con l’obiettivo di potenziare gli scambi culturali, linguistici, economici, industriali, ambientali ed educativi come fonti di opportunità per gli appartenenti alle due comunità.