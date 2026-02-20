Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maranello, accolto in municipio il sindaco di Sakahogi

L’intesa coinvolge anche le rispettive scuole superiori sul tema formazione

Si consolida il legame tra Maranello e Sakahogi. Una delegazione guidata dal sindaco della città giapponese, Takahiro Ito, è stato accolta ieri in municipio dal primo cittadino Luigi Zironi e dall’assessore Davide Nostrini.

Dopo i saluti istituzionali di benvenuto, gli amministratori delle due città - che hanno sottoscritto un Patto di Amicizia nel 2012 - si sono confrontati sui progetti sviluppati assieme nel corso degli anni e sui futuri scambi culturali, linguistici, economici e formativi che continueranno a coinvolgere anche le scuole superiori dei rispettivi territori, l’IIS A. Ferrari e il Nakanihon Automotive College (NAC).


Il sindaco Zironi ha poi mostrato alla delegazione nipponica i memorabilia esposti nell’atrio del municipio - dedicati al legame tra Maranello e Ferrari - per poi accompagnare gli ospiti in visita al Museo Ferrari e, questa mattina, presso l’Acetaia comunale di Maranello, dove i volontari del comitato ‘Maranello Tipico’ hanno raccontato agli ospiti la storia del Balsamico Tradizionale.

La delegazione di Sakahogi - della quale fa parte anche il delegato della scuola NAC, Shigeru Kinoshita, e alcuni studenti giapponesi - ha inoltre visitato in questi giorni lo stesso IIS Ferrari, per un ulteriore approfondimento sui progetti condivisi dai due istituti superiori, e le scuole secondarie di primo grado Ferrari.


“È
stato un piacere conoscere di persona l’attuale sindaco di Sakahogi, in carica da poco più di un anno - spiega il primo cittadino maranellese Luigi Zironi - e la sua visita è stata un’ottima occasione per parlare di nuovi progetti da condividere, sia tra le due amministrazioni sia tra le rispettive scuole superiori. In questa amicizia il tema della formazione e dell’automotive è sempre più centrale, ma i nostri scambi culturali si stanno rafforzando anche su settori come l’enogastronomia e il turismo”.


Il Patto di Amicizia, firmato 14 anni fa dalle città di Maranello e Sakahogi, ha visto rafforzarsi nel tempo anche le relazioni tra l’IIS Ferrari e il Nakanihon Automotive College, che collaborano fin dal 2000 a progetti di ricerca legati alla mobilità sostenibile e che ospitano entrambi ogni anno gli studenti della ‘scuola gemella’.

La formalizzazione dell’intesa tra le due amministrazioni, in seguito, ha ampliato gli ambiti in cui poter approfondire una conoscenza tra i territori, con l’obiettivo di potenziare gli scambi culturali, linguistici, economici, industriali, ambientali ed educativi come fonti di opportunità per gli appartenenti alle due comunità.

