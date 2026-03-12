Ferrari Amalfi, ecco la nuova spider della Casa di Maranello

È stata presentata oggi la Ferrari Amalfi Spider, nuova spider 2+ della Casa di Maranello dotata di motore V8 biturbo in posizione centrale-anteriore.

La capote si apre in 13,5 secondi e può essere azionata anche in marcia fino a 60 km/h, mentre gli ingombri ridotti del tetto ripiegato dallo spessore pari a soli 220 mm permettono di massimizzare la capacità del bagagliaio: 255 litri a tetto chiuso e 172 litri a tetto aperto.

L’abitacolo, come già su Ferrari Amalfi, riprende l’impostazione a doppio cockpit e l’evoluzione dell’interfaccia tra pilota e vettura: da sottolineare il volante con tasti fisici e il ritorno dell’iconico tasto di accensione, il display centrale integrato e i controlli pensati per un’interazione naturale anche nella guida più dinamica.

Il motore della Ferrari Amalfi Spider, al pari di quello della Ferrari Amalfi, rappresenta l’ultima evoluzione del V8 biturbo da 3.855 cm³ della famiglia F154, una delle più premiate nella storia recente dell’automobilismo. In questa configurazione è stato ottimizzato per raggiungere una potenza massima di 640 cv a 7.500 giri/min, con una potenza specifica di 166 cv/l e il limitatore a 7.600 giri/min che permette di sfruttare appieno la curva di potenza continua e crescente.