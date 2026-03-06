Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Maranello ha già confermato mister Tosi

'Una conferma che arriva con anticipo rispetto alla fine della stagione e che testimonia la fiducia della società nel lavoro del mister'

Così come lo scorso anno quando mister Tosi venne confermato prima della fine della stagione che risultò poi vincente con la vittoria dei playoff di Prima categoria e la conseguente conquista della Promozione, anche quest’anno il Maranello ha fatto la stessa mossa, sperando che sia altrettanto vincente, ovvero che porti alla salvezza (ma mancano pochissimi punti).

Questo il comunicato della società: 'La società Maranello Calcio Asd è lieta di annunciare che Mirko Tosi sarà l’allenatore della prima squadra anche per la stagione 2026/2027. Una conferma che arriva con anticipo rispetto alla fine della stagione e che testimonia la fiducia della società nel lavoro del mister. Mirko ha guidato la squadra la scorsa stagione alla vittoria dei playoff e al salto di categoria in Promozione. Anche quest’anno, al primo anno in questa categoria, sta continuando a fare un ottimo lavoro, dimostrando di essere un punto fermo e fondamentale per la società e per i ragazzi. Insieme a lui continuerà il suo vice, Domenico Papangelo'.

Matteo Pierotti

Nella foto da sinistra Mirko Tosi, Adelmo Memo Montorsi, il ds Daniele Giovanelli e il vice Domenico Papangelo

