Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

La Cdr Mutina espugna lo stadio 'Sabbadini' con una prestazione autoritaria, confermandosi squadra solida e tatticamente impeccabile.
La cronaca del match si scalda al 22' del primo tempo, quando Cuoghi scaglia un potente tiro da fuori area che sibila vicino ai legni, dando il primo vero segnale del crescente dominio ospite. Il Campagnola fatica a ripartire e non riesce mai a impensierire Malagoli, restando schiacciato nella propria metà campo. Al 39' arriva il meritato vantaggio: un'azione corale della Cdr libera Teggi che, con freddezza, trafigge Vlas portando i suoi sull'uno a zero. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i padroni di casa, che subiscono il raddoppio dopo appena tre minuti. È Hoxha al 3' st a siglare la rete dello 0-2, un colpo letale che gela definitivamente le speranze di rimonta del Campagnola. Nonostante i cambi operati da Manfredini per dare freschezza all'attacco, la Mutina controlla agevolmente la situazione.
Il tabellino
Campagnola-Atletic Cdr Mutina 0-2
Reti: 39' pt Teggi, 3' st Hoxha
CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi, Setti (26' st Catellani), Lo Porto, Marzi, Vezzani (22' st Aurea), Esposito (22' st Previato), Barilli (45' st Zanfardino), Montanari, Rivi, Margotta (38' st Consiglio). A disp.: Vioni, Cavicchioli, Camillo, Conti. All.: Manfredini.
ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli (30' st Sakaj), Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (34' st Gollini), Teggi (26' st Panzanato), Hoxha (42' st Bellucci), Cremaschi (38' st Mazzoni). A disp.: Schena, Bertoli, Canosa, Bonacini. All.: Paganelli.
Arbitro: Rossetti di Parma.
Note: ammoniti mister Manfredini, Cremaschi, Previato, Marzi.
Matteo Pierotti