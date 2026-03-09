Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

La Cdr Mutina espugna lo stadio Sabbadini con una prestazione di livello

1 minuto di lettura

La Cdr Mutina espugna lo stadio 'Sabbadini' con una prestazione autoritaria, confermandosi squadra solida e tatticamente impeccabile.

La cronaca del match si scalda al 22' del primo tempo, quando Cuoghi scaglia un potente tiro da fuori area che sibila vicino ai legni, dando il primo vero segnale del crescente dominio ospite. Il Campagnola fatica a ripartire e non riesce mai a impensierire Malagoli, restando schiacciato nella propria metà campo. Al 39' arriva il meritato vantaggio: un'azione corale della Cdr libera Teggi che, con freddezza, trafigge Vlas portando i suoi sull'uno a zero. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i padroni di casa, che subiscono il raddoppio dopo appena tre minuti. È Hoxha al 3' st a siglare la rete dello 0-2, un colpo letale che gela definitivamente le speranze di rimonta del Campagnola. Nonostante i cambi operati da Manfredini per dare freschezza all'attacco, la Mutina controlla agevolmente la situazione.

Il tabellino

Campagnola-Atletic Cdr Mutina 0-2

Reti: 39' pt Teggi, 3' st Hoxha

CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi, Setti (26' st Catellani), Lo Porto, Marzi, Vezzani (22' st Aurea), Esposito (22' st Previato), Barilli (45' st Zanfardino), Montanari, Rivi, Margotta (38' st Consiglio). A disp.: Vioni, Cavicchioli, Camillo, Conti. All.: Manfredini.

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli (30' st Sakaj), Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (34' st Gollini), Teggi (26' st Panzanato), Hoxha (42' st Bellucci), Cremaschi (38' st Mazzoni). A disp.: Schena, Bertoli, Canosa, Bonacini. All.: Paganelli.

Arbitro: Rossetti di Parma.

Note: ammoniti mister Manfredini, Cremaschi, Previato, Marzi.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullano

Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullano

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo ad Agazzano

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo ad Agazzano

Eccellenza, la Cdr Mutina travolge il Corticella

Eccellenza, la Cdr Mutina travolge il Corticella

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi la spunta il Fiorenzuola

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi la spunta il Fiorenzuola

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo

Eccellenza, la Cdr Mutina battuta a sorpresa dalla Bobbiese

Eccellenza, la Cdr Mutina battuta a sorpresa dalla Bobbiese

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'