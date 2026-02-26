Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione: La Pieve, tre punti salvezza a Monteombraro

Tre punti fondamentali per i nonantolani che ora possono respirare a pieni polmoni

Finisce con la vittoria della Pieve il recupero infinito col Montombraro (dopo il primo rinvio per nebbia, la gara era poi stata sospesa al 45' per un infortunio all'arbitro sul risultato di 0-0). Tre punti fondamentali per i nonantolani che ora possono respirare a pieni polmoni (ma gli obiettivi iniziali erano ben altri), mentre continua il momento negativo per la squadra di Bernabei che commenta questo ko: 'Al di là delle tante assenza, non siamo molto fortunati e fisicamente non siamo brillanti. Spero di mettere in po' di benzina in occasione della sosta. Anche domenica contro il Baiso avremo diverse assenze, ma al momento gira così'.

Il tabellino

MONTOMBRARO-LA PIEVE NONANTOLA 0-2

MONTOMBRARO: Cinelli, Dosi, Sighinolfi, Fusco, Borri, Corropoli, Naini (85' Ferri), Baldelli, Cinquegrano, Pittalis, Pappalardo. A disp.: Guerrieri, Hinek G., Fiorillo, Florini, Dardi, Allegra. All. Bernabei

LA PIEVE: Borghi, Tudini, Monari, Timperio (90' Migliaccio), Sghedoni, Casarano, Sharaf, Iazzetta, Cheli, Cataldo, Pellegrino. A disp.: Mbaye, Pepe, Montorsi, Boriani, Belfakir, Shanableh,, Traversi, Gilli. All. Barbi

ARBITRO: Nadini di Modena

RETI: 60' Sharaf, 88' Cheli

NOTE: si partiva dal 1' st sullo 0-0

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

