Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Come nella gara d'andata, il Formigine coglie i tre punti nella sfida dei tanti ex contro il Terre di Castelli, e sale al quart'ultimo posto scavalcando Rolo e Corticella. Buon ritmo nel primo tempo del match di Castelvetro con gli ospiti che si fanno vedere al 2’ con Stanco che mette a lato su cross di Sighinolfi. Al 5’ risponde Tzvetkov che manca di un soffio il colpo su cross di Barbolini. Al 10’ Carrozza effettua un tiro cross che Manfredini e’ abile a mettere in angolo. La pressione del Terre si fa più concreta e Barbolini conclude da fuori al 16’, la deviazione di Carrozza sarebbe letale ma Manfredini compie un miracolo con il piede di richiamo, sulla ribattuta palo di Palmiero. Una manciata di secondi dopo una respinta maldestra di Sottil diventa un invito per Esposito che coglie la traversa. Al 24’ il direttore ammonisce Cristiani per fallo su Tzvetkov. Si rifà vedere il Real Formigine al 26’ con Ferrara S. che conclude a lato. Al 28’ e’ Zironi che da destra spara in diagonale fuori di poco. Al 31’ infortunio per Gigli che viene sostituito da Vezzani. Al 36’ Giordano alza sulla traversa da buona posizione.

Al 44’ i fratelli Ferrara seminano il panico nella difesa oronera senza però arrivare al tiro. Tiro che invece arriva al 46’ da Cristiani ma Gibertini controlla agevolmente.

Secondo tempo scoppiettante con Nait subito al posto di Carrozza tra le fila del Terre. Al primo minuto Giordano si presenta davanti a Manfredini ma calcia debolmente di punta. Al 49’ il Real Formigine comincia a fare sul serio con Pio Ferrara che calcia a colpo sicuro ma la palla esce di un soffio all sinistra di Gibertini. Un minuto dopo Barbetta da angolo impegna Gibertini che si disimpegna ottimamente. Al 56’ Ceccarelli lascia il campo per Mondaini ed il Real inserisce Rovatti per Ferrara Pio. Al 67’ Ferrara Salvatore si invola sulla sinistra si accentra e spara in porta, risponde ancora Gibertini. Al 70’ il gol ospite da angolo con Stanco che fa la sponda per Maletti che solo sul secondo palo insacca. La risposta del Terre è veemente e si concentra in alcune occasioni con Barbolini prima e Nait dopo ma oggi la palla sembra non voler entrare. Ed è il Real Formigine a rischiare il raddoppio con Sighinolfi che dopo aver saltato tutti mette incredibilmente a lato.

Il tabellino

Nel finale convulso due espulsi per il Terre, apparso un po eccessivo il rosso a Vezzani mentre corretto quello a Corsi per fallo di reazione a gioco fermo. Bella vittoria per il Real Formigine che si rimette in una posizione di rilievo all’interno della zona playout.

Terre dei Castelli-Real Formigine 0-1 Rete: 30' st Maletti TERRE DEI CASTELLI: Gibertini, Zironi (31' st Corsi), Palmiero, Gigli (31' pt Vezzani), Dembacaj, Ceccarelli (11' st Mondaini), Barbolini, Giordano, Carrozza (1' st Nait), Esposito, Tzvetkov (41' st Giuricich). A disp.: Baraldi, Azzi, Guidotti, Masoch, Giuricich. All.: Cattani.

REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, Bationo, Sottil, Maletti, Sighinolfi, Cristiani (30' st De Pietri), Stanco, Ferrara S., Ferrara P. (12' st Rovatti). A disp.: Carella, Stella, Diallo, Roncaglia, Marverti, Iattici, Baldari. All.: Cavalli.

Arbitro: Romini di Ravenna.

Note: ammoniti Cristiani, Ferrara S., Sighinolfi, Bationo; espulsi Vezzani (T) al 40' st, Corsi (T) al 50' st.

Matteo Pierotti