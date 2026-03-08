Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (23-25, 22-25, 25-20, 25-16, 17-15)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 6, Buchegger 16, Davyskiba 14, Porro L. 20, Mati 8, Sanguinetti 12, Perry (L), Massari, Anzani, Vento, Ikhbayri, Giraudo. N.E.: Federici (L), Tauletta. All. Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro P. 1, Bovolenta 9, Gutierrez 17, Mandiraci 22, Comparoni 4, Simon 10, Pace (L), Leon, Seddik Andringa. N.E.: Travica, Loreti (L), Bergmann, Iyegbekedo.All. Boninfante.NOTE – Spettatori: 3480, durata set: 31’, 32’, 27’, 25’, 22’; tot: 137’.MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Simon-Comparoni centrali con Pace libero.

La formazione ospite parte meglio, muro di Simon su Davyskiba e 5-8 con timeout Giuliani. I gialloblù ritrovano la parità, ace di Buchegger e 13-13. Si prosegue punto a punto in un PalaPanini infuocato, pallonetto vincente di Porro e 20-19. In un finale di parziale combattutissimo, è Piacenza ad avere la meglio: muro di Gutierrez su Buchegger per il 23-25 e 0-1.

Modena reagisce subito in avvio di secondo set, muro di Sanguinetti e 5-1 dopo i primi scambi.I padroni di casa non mollano di un centimetro, primo tempo di uno scatenato Sanguinetti e 18-16. Piacenza alza la voce e risponde colpo su colpo conquistando anche il secondo parziale, 22-25 con errore di Davyskiba in battuta e 0-2.

Prevale l’equilibrio in avvio di terzo parziale, Mati a segno e gialloblù avanti 8-7. Modena mantiene il proprio vantaggio, muro di Porro su Bovolenta e 19-16. La compagine di Giuliani, trascinata da un super Porro e dal punto finale di Davyskiba, riapre il match: 25-20 e 1-2. Modena continua a spingere, pipe di Porro e 6-5 dopo i primi scambi.

I gialloblù insistono con la spinta del PalaPanini, muro di Tizi-Oualou su Mandiraci e 14-9. Il vantaggio aumenta ulteriormente con il muro di Porro su Bovolenta, 19-13. Uno strepitoso Buchegger in battuta e il sigillo finale di Tizi-Oualou regalano anche il quarto set ai padroni di casa, 25-16 e 2-2. Nel quinto e decisivo parziale, Modena vince 17-15 e conquista gara 1: sabato alle ore 18 a Piacenza gara 2.