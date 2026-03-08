Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

3-2 nel tabellino finale Nel quinto e decisivo parziale, Modena vince 17-15 e conquista gara 1: sabato alle ore 18 a Piacenza gara 2

2 minuti di lettura
Il tabellino
Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (23-25, 22-25, 25-20, 25-16, 17-15)

 

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 6, Buchegger 16, Davyskiba 14, Porro L. 20, Mati 8, Sanguinetti 12, Perry (L), Massari, Anzani, Vento, Ikhbayri, Giraudo. N.E.: Federici (L), Tauletta. All. Giuliani.

 

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro P. 1, Bovolenta 9, Gutierrez 17, Mandiraci 22, Comparoni 4, Simon 10, Pace (L), Leon, Seddik Andringa. N.E.: Travica, Loreti (L), Bergmann, Iyegbekedo.
All. Boninfante.
NOTE – Spettatori: 3480, durata set: 31’, 32’, 27’, 25’, 22’; tot: 137’.
MVP: Luca Porro (Valsa Group Modena)

 

Formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Simon-Comparoni centrali con Pace libero.

 

La gara
La formazione ospite parte meglio, muro di Simon su Davyskiba e 5-8 con timeout Giuliani. I gialloblù ritrovano la parità, ace di Buchegger e 13-13. Si prosegue punto a punto in un PalaPanini infuocato, pallonetto vincente di Porro e 20-19. In un finale di parziale combattutissimo, è Piacenza ad avere la meglio: muro di Gutierrez su Buchegger per il 23-25 e 0-1.

 

Modena reagisce subito in avvio di secondo set, muro di Sanguinetti e 5-1 dopo i primi scambi.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
I padroni di casa non mollano di un centimetro, primo tempo di uno scatenato Sanguinetti e 18-16. Piacenza alza la voce e risponde colpo su colpo conquistando anche il secondo parziale, 22-25 con errore di Davyskiba in battuta e 0-2.

 

Prevale l’equilibrio in avvio di terzo parziale, Mati a segno e gialloblù avanti 8-7. Modena mantiene il proprio vantaggio, muro di Porro su Bovolenta e 19-16. La compagine di Giuliani, trascinata da un super Porro e dal punto finale di Davyskiba, riapre il match: 25-20 e 1-2. Modena continua a spingere, pipe di Porro e 6-5 dopo i primi scambi.

 

I gialloblù insistono con la spinta del PalaPanini, muro di Tizi-Oualou su Mandiraci e 14-9. Il vantaggio aumenta ulteriormente con il muro di Porro su Bovolenta, 19-13. Uno strepitoso Buchegger in battuta e il sigillo finale di Tizi-Oualou regalano anche il quarto set ai padroni di casa, 25-16 e 2-2. Nel quinto e decisivo parziale, Modena vince 17-15 e conquista gara 1: sabato alle ore 18 a Piacenza gara 2.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Modena piega a Grottazzolina in tre set

Modena piega a Grottazzolina in tre set

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Volley: Modena trionfa su Milano, entusiasmo al Palapanini

Volley: Monza mette ko la Valsa Modena

Volley: Monza mette ko la Valsa Modena

Ultimi punti in palio per il Volley Modena nella corsa verso la Pool Salvezza

Ultimi punti in palio per il Volley Modena nella corsa verso la Pool Salvezza

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Urlo di gioia al Palapanini: Valsa group mette KO Trento

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Carpi, buon pari in casa con la Torres

Carpi, buon pari in casa con la Torres

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari