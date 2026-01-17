Ultimi punti in palio per il Volley Modena nella corsa verso la Pool Salvezza

Un po’ a sorpresa e con tanti scenari ancora possibili, a seconda dei risultati che matureranno sui vari campi, il Volley Modena torna al PalaMadiba per un ultimo decisivo match di regular season del girone B della Serie A2 Tigotà ospitando la Futura Giovani Busto Arsizio. In palio, infatti, ci saranno davvero punti buoni per la corsa verso la Pool Salvezza per le gialloblù che vincendo condannerebbero proprio le rivali alla medesima sorte. Il cambio di panchina a poche giornate dal giro di boa di questa prima fase aveva riportato maggiore positività e risultati alla formazione lombarda capace di far valere le proprie qualità con sei successi consecutivi. Il ko per 3-2 sul campo di Offanengo, però, ha cambiato nuovamente tutto aprendo una striscia di cinque sconfitte consecutive culminata la scorsa settimana con l’1-3 casalingo contro Altamura. Necessità di trovare i tre punti per sperare ancora nella salvezza anticipata e nella Pool Promozione per Busto così come Modena necessita di provare ad alimentare la propria classifica seppur, tra i tanti scenari possibili, capitan Lancellotti e compagne rischiano, con un successo, di spalancare la strada ad Altamura che superando anche Altino volerebbe nelle prime cinque posizioni con la conseguente perdita dei due punti conquistati in terra pugliese per le gialloblù.Calcoli che non devono interessare, però, in questo momento la squadra chiamata a rilanciarsi con un risultato che possa dare la necessaria carica per affrontare con il piede giusto una Pool Salvezza in cui, per arrivare al traguardo della permanenza in categoria, sarà necessario mettere in fila tanti successi. A tal proposito il Volley Modena potrà finalmente contare da domani sulle qualità di Mariia Kaplanska in posto quattro, ma l’ucraina non sarà il solo volto nuovo in campo fra le due formazioni. Anche tra le bustocche, infatti, ci sarà una new entry che, in realtà, è un ritorno ovvero Alyssa Enneking, la schiacciatrice americana che fino ad ora aveva vestito la maglia di Talmassons nella prima parte di stagione senza riuscire a trovare grande spazio anche a causa di problemi fisici che ne hanno limitato la disponibilità. Dal mercato Modena e Busto hanno cercato e cercano linfa vitale, dunque, in vista di un match che dirà sicuramente qualcosa in più sul destino di entrambe in vista della seconda parte di stagione.Fischio d’inizio di Volley Modena-Futura Giovani Busto Arsizio in programma domani alle ore 17.Arbitri dell’incontro saranno Lorenzo De Luca e Fabio Paris, mentre al Videocheck è stata designata Chiara Dellapina. La gara, come tutto il campionato di Serie A2, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.