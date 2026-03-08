Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Gravissimo episodio ieri durante la partita Napoli-Sassuolo del campionato Primavera. Il 19enne Troy Tomsa dopo essere stato espulso, ha strattonato l'arbitro Mattia Maresca.

'L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo - si legge in una nota della società -. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete'.