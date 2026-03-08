Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

Napoli-Sassuolo Primavera, Tomsa aggredisce l'arbitro dopo l'espulsione. Il club: 'Condanna ferma'

'Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore'

1 minuto di lettura

Gravissimo episodio ieri durante la partita Napoli-Sassuolo del campionato Primavera. Il 19enne Troy Tomsa dopo essere stato espulso, ha strattonato l'arbitro Mattia Maresca.

'L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo - si legge in una nota della società -. La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

Sassuolo, furto aggravato in un supermercato: arrestato marocchino

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Bambino di due anni vaga in strada a Sassuolo, trovato dalla polizia locale

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo: sequestrò la ex e tentò di strangolarla, condannato a nove anni

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Impresa Sassuolo: resta in dieci dopo un quarto d'ora, ma batte 2-1 l’Atalanta

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Carpi, buon pari in casa con la Torres

Carpi, buon pari in casa con la Torres

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Pareggio con brivido finale al Braglia: Modena-Cesena finisce 0-0

Pareggio con brivido finale al Braglia: Modena-Cesena finisce 0-0

Formula 1, è di Russell la prima pole della nuova stagione

Formula 1, è di Russell la prima pole della nuova stagione