Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Nella giornata che ha sancito anche matematicamente la retrocessione del Volley Modena, capitan Lancellotti e compagne hanno mostrato i due volti della loro stagione: sprazzi e set di ottima qualità alternati a lunghi blackout che hanno pregiudicato la possibilità di lottare quantomeno fino all’ultimo per la salvezza. Le gialloblù hanno condotto le danze nel primo e terzo set per poi subire la rimonta avversaria, con le casalasche che hanno conquistato il successo in un combattuto tiebreak.

Coach Biagio Marone ripropone in avvio Fusco in diagonale con Kaplanska, mentre le altre scelte sono quelle consuete con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Credi e Guzin al centro, Righi libero. Dall’altra parte della rete coach Cuello ha risposto con Pasquino in regia, Ravarini opposta, Costagli e Vazquez Gomez in posto quattro, Nwokoye e Dumancic al centro con Faraone libero.

Pronti, via e l’equilibrio contraddistingue le prime fasi di gara con Dodi sempre impiegata in seconda linea per Fusco nel cambio under. I meccanismi di gioco funzionano bene per Modena che trova buoni sbocchi in attacco e prova a mettere il naso avanti di un paio di lunghezze sull’8-6 con Fusco e sul 10-8 con Guzin. Il break arriva con Nonnati per il 15-11 poi Fusco e Kaplanska aumentano il divario fino al 22-16.

Sembra un finale in scioltezza per le padrone di casa che, però, subiscono la rimonta ospite ma chiudono 25-23 con il muro di Nonnati su Vazquez Gomez.

Si cambia campo e dopo l’errore al servizio di Costagli per il 4-4 Casalmaggiore allunga subito con Ravarini, Vazquez Gomez e Dumancic. In attacco le ospiti diventano inarrestabili e anche a muro trovano cinque vincenti che scavano il solco che diventa definitivo sul muro di Pasquino per il 25-16.

Modena riparte con un 2-0 propiziato da Kaplanska nel terzo parziale, ma subisce anche un immediato parziale di 7-0 con Costagli inarrestabile. Visentin rileva proprio Kaplanska e Nonnati trova il cambio palla fondamentale da cui le padrone di casa ripartono per impattare già sul 9-9. Nonnati firma il sorpasso a muro e l’equilibrio regna sovrano fino al 22-19 Casalmaggiore con l’attacco vincente di Costagli. E’ qui, però, che le ospiti sprecano e Modena ringrazia chiudendo la mini rimonta con il pari di Fusco sul 22-22 e 23-23 prima dell’attacco out di Costagli e del 25-23 firmato Kaplanska rientrata per Visentin.

Ad un passo dalla possibile sconfitta le casalasche rialzano la testa, cambiano marcia e ritrovano un grande muro nel quarto set che le porta dal vantaggio 11-9 a chiudere 25-11.

Si gioca tutto, quindi, al tiebreak che parte con Casalmaggiore subito avanti 3-0 prima del 4-4 firmato da Nonnati. Al cambio campo è l’errore in attacco di Ravarini a mantenere avanti Modena 8-7 che poi sbaglia con Nonnati e Lancellotti che assieme all’attacco di Costagli firmano il 4-0 per le ospiti che a questo punto non si voltano più indietro e chiudono la contesa 15-11 con il servizio in rete di Fusco che spegne le velleità di rimonta delle gialloblù.