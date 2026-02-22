Modena piega a Grottazzolina in tre set

Il tabellino

Modena vince anche a Grottazzolina grazie a una prova di qualità. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Grottazzolina risponde con Falaschi al palleggio, Fedrizzi opposto, Tatarov-Magalini martelli, Petkov-Pellacani centrali con Marchisio libero. I gialloblù iniziano con il piede giusto, ace di Sanguinetti e 9-11 dopo i primi scambi. Gli ospiti insistono, muro di Porro e 13-17 con la squadra di Giuliani in controllo. I padroni di casa non mollano e rimontano dal 20-23 al 24-23, ma Modena reagisce e nel punto a punto finale conquista il primo set: due battute vincenti consecutive di Sanguinetti, 26-28 e 0-1. Avvio positivo di secondo parziale per Buchegger e compagni, attacco a segno dell’opposto austriaco e 4-7. Modena mantiene alto il livello di attenzione e aumenta il proprio vantaggio, primo tempo di Mati e 9-14. L’ace di Bento chiude un set nettamente a favore dei gialloblù, 18-25 e 0-2. Prevale l’equilibrio ad inizio terzo parziale, Porro non sbaglia e 7-8 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, pipe di Davyskiba e 14-17. La compagine di Giuliani chiude il match senza particolari problemi, 20-25 con l’ultimo punto di Mati e 0-3.Tre punti importanti per consolidare il quarto posto, in attesa dell’ultima giornata di regular season in programma mercoledì 25 febbraio (ore 20.30) al PalaPanini contro Rana Verona.Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena 0-3 (26-28, 18-25, 20-25)Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi, Fedrizzi 7, Tatarov 14, Magalini 10, Petkov 4, Pellacani 6, Marchisio (L), Vecchi. N.E.: Golzadeh, Cubito, Stankovic, Petkovic, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Buchegger 13, Davyskiba 13, Porro 12, Mati 6, Sanguinetti 13, Perry (L), Bento. N.E.: Massari, Menchetti (L), Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.ARBITRI: Salvati, Armandola.NOTE – Spettatori 1196, durata set: 28′, 23′, 23′ – tot: 74′.MVP: Giovanni Sanguinetti