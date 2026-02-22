Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena piega a Grottazzolina in tre set

Tre punti importanti per consolidare il quarto posto, in attesa dell’ultima giornata di regular season in programma mercoledì

Modena vince anche a Grottazzolina grazie a una prova di qualità. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Grottazzolina risponde con Falaschi al palleggio, Fedrizzi opposto, Tatarov-Magalini martelli, Petkov-Pellacani centrali con Marchisio libero. I gialloblù iniziano con il piede giusto, ace di Sanguinetti e 9-11 dopo i primi scambi. Gli ospiti insistono, muro di Porro e 13-17 con la squadra di Giuliani in controllo. I padroni di casa non mollano e rimontano dal 20-23 al 24-23, ma Modena reagisce e nel punto a punto finale conquista il primo set: due battute vincenti consecutive di Sanguinetti, 26-28 e 0-1. Avvio positivo di secondo parziale per Buchegger e compagni, attacco a segno dell’opposto austriaco e 4-7. Modena mantiene alto il livello di attenzione e aumenta il proprio vantaggio, primo tempo di Mati e 9-14. L’ace di Bento chiude un set nettamente a favore dei gialloblù, 18-25 e 0-2. Prevale l’equilibrio ad inizio terzo parziale, Porro non sbaglia e 7-8 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, pipe di Davyskiba e 14-17. La compagine di Giuliani chiude il match senza particolari problemi, 20-25 con l’ultimo punto di Mati e 0-3.
Tre punti importanti per consolidare il quarto posto, in attesa dell’ultima giornata di regular season in programma mercoledì 25 febbraio (ore 20.30) al PalaPanini contro Rana Verona.

Il tabellino

Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena 0-3 (26-28, 18-25, 20-25)

Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi, Fedrizzi 7, Tatarov 14, Magalini 10, Petkov 4, Pellacani 6, Marchisio (L), Vecchi. N.E.: Golzadeh, Cubito, Stankovic, Petkovic, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Buchegger 13, Davyskiba 13, Porro 12, Mati 6, Sanguinetti 13, Perry (L), Bento. N.E.: Massari, Menchetti (L), Tauletta, Anzani, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

ARBITRI: Salvati, Armandola.

NOTE – Spettatori 1196, durata set: 28′, 23′, 23′ – tot: 74′.

MVP: Giovanni Sanguinetti

