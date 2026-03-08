Carpi, buon pari in casa con la Torres

Buon pareggio del Carpi contro la Torres. I sardi passano in vantaggio con il gol di Luciani al 62esimo su rigore concesso per un fallo ai danni di Di Stefano. Dopo 10 minuti arriva il pareggio del Carpi con Zagnoli su corner di Stanzani.
TabellinoAC Carpi vs Torres 1-1 (0-0)
Reti: 63′ Luciani rig. (T), 73′ Zagnoni (C)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (dal 64′ Puletto), Rosetti, Figoli (dal 90’+3 Lombardi), Rigo (dal 46′ Tcheuna); Pietra, Gaddini (dal 58′ Stanzani); Giani (dal 46′ Sall). A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Pitti, Giva, Cecotti, Amayah, Mahrani. All. Cassani
Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi (dal 56′ Fabriani), Idda, Nunziatini; Zambataro, Mastinu (dal 78′ Masala), Giorico, Liviero (dal 56′ Luciani); Sala, Di Stefano; Sorrentino (dal 78′ Brentan). A disposizione: Marano, Zanandrea, Dumani, Lunghi, Diakite, Olayiwola, Bonin. All. Greco
Arbitro: Sig. Tropiano sez. Bari/ Assistenti: Leotta – Li Vigni/ 4° Ufficiale Sig. Manedo Mazzoni (Prato)/ Operatore FVS Sig. Rosania (Finale Emilia)
Ammoniti: Pietra (C), Figoli (C), Rosetti (C), Lombardi (C)
Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.
Foto Carpi Fc