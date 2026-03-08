Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Il campione del mondo Lando Norris termina quinto a oltre 40 secondi dalle Mercedes, mentre Oscar Piastri va a muro nel giro di ricognizione

George Russell vince il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il britannico conferma la pole position conquistata nella giornata di ieri e precede di 2″9 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Dietro a una Mercedes imprendibile c’è la Ferrari. Approfittando del ritiro per un problema al motore di Isack Hadjar, scattato dalla terza casella, Charles Leclerc è terzo (+15″5) e Lewis Hamilton è quarto a (16″1). McLaren in grande difficoltà. Il campione del mondo Lando Norris termina quinto a oltre 40 secondi dalle Mercedes, mentre Oscar Piastri va a muro in curva 4 nel giro di ricognizione e non si presenta nemmeno in griglia di partenza. Buona rimonta di Max Verstappen (Red Bull), partito 20esimo dopo l’incidente in Q1 di ieri, che risale fino alla sesta piazza. A punti anche Oliver Bearman (Haas), settimo, il rookie Arvid Lindlblad (Racing Bulls), ottavo, Gabriel Bortoleto (Aud), nono, e Pierre Gasly (Alpine), decimo. Oltre a Piastri e Hadjar, ritiri per Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) e Nico Hulkenberg (Audi).
