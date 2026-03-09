Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, addio a don Angelo Sandri: aveva 98 anni

Modena, addio a don Angelo Sandri: aveva 98 anni

E' stato parroco di Benedello, Casine, Frassinoro, Montegibbio e Montebaranzone ed economo spirituale di Camurana

1 minuto di lettura

Lutto nella Diocesi modenese. E' morto a 98 anni don Angelo Sandri. Nato il 12 novembre 1927, don Sandri è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1951, sotto l’episcopato di monsignor Cesare Boccoleri. Nello stesso anno è stato nominato cappellano di San Lazzaro, dove ha anche ricoperto l’incarico di economo spirituale. È stato notaio e aiutante di Cancelleria nel 1952 e parroco a Motta, nell’unità pastorale di Cavezzo (1954-1961).

Successivamente è stato trasferito all’Abbazia di Monteveglio ed è stato parroco di Benedello, Casine, Frassinoro, Montegibbio e Montebaranzone ed economo spirituale di Camurana.

A livello diocesano don Sandri ha ricoperto anche gli incarichi di vicedelegato arcivescovile per le religiose (dal 1972) e per i Ministeri istituiti e il diaconato permanente (1985-1993) e di presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Modena.

È stato inoltre rettore della chiesa di San Bartolomeo e, dal 2001 al 2011, parroco Castagneto, Sassoguidano e Verica. Una volta concluso il servizio nelle suddette parrocchie si è spostato a Fontanaluccia di Frassinoro, presso la Casa della carità. In seguito è stato ospite presso la Casa del Clero e, nelle ultime settimane, presso la Casa del Sole e della Gioia, con sede nella parrocchia Santissimo Crocifisso (Santa Caterina).

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Volley, Valsa Group: vittoria in rimonta contro Piacenza

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Una buona partita non basta al Volley Modena per la vittoria, la retrocessione è matematica

Fondazioni bancarie: la vera partita è la gestione dei patrimoni

Fondazioni bancarie: la vera partita è la gestione dei patrimoni

'Io per conto terzi non faccio nulla, e chi mi conosce lo sa benissimo'

'Io per conto terzi non faccio nulla, e chi mi conosce lo sa benissimo'

Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri: 6700 euro ancora a Babau per un progetto grafico

Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri: 6700 euro ancora a Babau per un progetto grafico

Modena, Forza Italia in piena lite congressuale: a confronto due idee diverse di opposizione

Modena, Forza Italia in piena lite congressuale: a confronto due idee diverse di opposizione

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Un murales per celebrare l'impresa al femminile realizzato dagli studenti del Venturi

Un murales per celebrare l'impresa al femminile realizzato dagli studenti del Venturi

In 180 studenti per la Coppa Ruffini di matematica: ecco i vincitori

In 180 studenti per la Coppa Ruffini di matematica: ecco i vincitori

Modena: ventenne guida in stato di ebbrezza, patente ritirata

Modena: ventenne guida in stato di ebbrezza, patente ritirata