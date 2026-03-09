Modena, addio a don Angelo Sandri: aveva 98 anni

Lutto nella Diocesi modenese. E' morto a 98 anni don Angelo Sandri. Nato il 12 novembre 1927, don Sandri è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1951, sotto l’episcopato di monsignor Cesare Boccoleri. Nello stesso anno è stato nominato cappellano di San Lazzaro, dove ha anche ricoperto l’incarico di economo spirituale. È stato notaio e aiutante di Cancelleria nel 1952 e parroco a Motta, nell’unità pastorale di Cavezzo (1954-1961).

Successivamente è stato trasferito all’Abbazia di Monteveglio ed è stato parroco di Benedello, Casine, Frassinoro, Montegibbio e Montebaranzone ed economo spirituale di Camurana.

A livello diocesano don Sandri ha ricoperto anche gli incarichi di vicedelegato arcivescovile per le religiose (dal 1972) e per i Ministeri istituiti e il diaconato permanente (1985-1993) e di presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Modena.

È stato inoltre rettore della chiesa di San Bartolomeo e, dal 2001 al 2011, parroco Castagneto, Sassoguidano e Verica. Una volta concluso il servizio nelle suddette parrocchie si è spostato a Fontanaluccia di Frassinoro, presso la Casa della carità. In seguito è stato ospite presso la Casa del Clero e, nelle ultime settimane, presso la Casa del Sole e della Gioia, con sede nella parrocchia Santissimo Crocifisso (Santa Caterina).