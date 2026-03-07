Ha superato i limiti consentiti di alcol alla guida un automobilista fermato dalla Polizia locale di Modena durante un controllo di polizia stradale in via Nonantolana. L’uomo, poco più che ventenne, è risultato positivo all’alcol test e per questo è stato sanzionato con il ritiro della patente.
Il controllo è avvenuto intorno alle 4 di venerdì 6 marzo. Durante le verifiche di routine, le pattuglie della Polizia locale hanno fermato un veicolo il cui conducente è risultato positivo al controllo qualitativo preliminare. Gli agenti hanno quindi proceduto con l’accertamento quantitativo tramite etilometro.
Le prove hanno evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, superiore al limite consentito di 0,5 g/l previsto dal Codice della strada. Al conducente è stata quindi contestata la violazione dell’articolo 186, comma 2 lettera A, che riguarda la guida in stato di ebbrezza nella fascia più bassa, con conseguente ritiro della patente di guida. Il veicolo, invece, è stato affidato al proprietario, nel frattempo giunto sul posto.
Modena: ventenne guida in stato di ebbrezza, patente ritirata
Il ragazzo bloccato alle ore 4 della scorsa notte dalla Polizia Locale di Modena
Ha superato i limiti consentiti di alcol alla guida un automobilista fermato dalla Polizia locale di Modena durante un controllo di polizia stradale in via Nonantolana. L’uomo, poco più che ventenne, è risultato positivo all’alcol test e per questo è stato sanzionato con il ritiro della patente.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani
Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti
Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile
Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anniArticoli Recenti
Modena, più di un cittadino su 5 compra fino a quattro volte al mese in rete
Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'
Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi
Castelvetro: a fuoco il tetto di una abitazione