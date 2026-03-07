Modena calcio, è il giorno del derby col Cesena

In questo mese di marzo fitto di impegni, il campionato non concede sconti, e i gialli si rituffano subito in campo, per lavare l’onta delle ultime due sconfitte consecutive, e magari riprendere confidenza con i tre punti. La partita di oggi è la prima di due consecutive in casa, ma è anche un importante scontro diretto perché il Cesena occupa oggi l’ottavo posto, l’ultimo utile per un posto playoff; il Modena, se intende proseguire nella sua rincorsa per un posto negli spareggi promozione, deve cominciare a guardarsi dietro, dove stanno accelerando; mancano ancora dieci gare alla fine, tanti punti ancora a disposizione, e dunque le sorprese sono ancora possibili.

Arriva al Braglia il Cesena degli ex Mignani e Zaro; i romagnoli sono in grave deficit di risultati; hanno perso otto delle ultime undici partite giocate; nelle ultime dodici ne hanno vinte appena due, e nelle ultime cinque hanno fatto solo un punto; la panchina di Mignani è al momento al sicuro, nonostante numeri negativi, e il mister ex gialloblù ritrova un suo portafortuna per consolidarla: Mignani ha infatti una cabala favorevole, dato che da allenatore contro il Modena è ancora imbattuto: nei 7 precedenti da allenatore avversario ha conseguito 3 vittorie

e 3 pareggi.

Il Cesena ha giocato a Modena in 26 occasioni; nei precedenti ci sono 11 vittorie del Modena, 10 pareggi e 5 vittorie del Cesena, l’ultima delle quali lo scorso 13 maggio: finì 1 a 0 per gli ospiti; il Modena nom batte il Cesena al Braglia dal 7 febbraio 2022, era il Modena di Tesser lanciato verso il record delle 14 vittorie consecutive in serie C: in quella occasione finì 1 a 0 per i gialli con la rete di Tremolada.

I romagnoli hanno disputato fino ad ora 14 gare fuori casa conquistando 20 punti frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, condite da 17 reti segnate e 20 subite. Il Modena nelle ultime tre gare casalinghe ha conquistato una vittoria e due sconfitte: di fronte due squadre alle prese ciascuna con propri problemi ed entrambe con la necessità di fare punti.

Per provare a vincere la partita di oggi, Sottil punterà sul suo solito 3-5-2, nel quale sconta le assenze dei lungodegenti Sersanti e Pyythia, e dello squalificato Nieling; dopo il parziale turnover di martedì a Chiavari, può darsi che Sottil riproponga invece quello che era l’undici delle ultime gare: davanti a Chichizola, probabili Tonoli, uno

tra Nador e Adorni, e Dellavalle, a meno che il mister intenda riproporre Nador a centrocampo; in mezzo, dovrebbero rientrare Massolin e Zampano, con la possibile conferma della linea a cinque composta da Zanimacchia, Massolin, Gerli Santoro e Zampano; davanti, probabile che venga riproposto il duo composto da De Luca e Ambrosino, anche se Gliozzi e Defrel si contendono il ballottaggio.

Arbitra la partita Marcenaro di Genova, con il quale il Modena ha quattro precedenti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte; con l’arbitro ligure, il Cesena ha invece due sconfitte su due.

Calcio di inizio alle ore 19.30 in uno stadio Braglia che sarà come sempre pronto a spingere il canarino; in arrivo anche circa 350 tifosi da Cesena, per una gara molto sentita anche sugli spalti.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc