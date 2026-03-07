Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena calcio, è il giorno del derby col Cesena

Modena calcio, è il giorno del derby col Cesena

Il Modena, se intende proseguire nella sua rincorsa per un posto negli spareggi promozione, deve cominciare a guardarsi dietro, dove stanno accelerando

3 minuti di lettura

In questo mese di marzo fitto di impegni, il campionato non concede sconti, e i gialli si rituffano subito in campo, per lavare l’onta delle ultime due sconfitte consecutive, e magari riprendere confidenza con i tre punti. La partita di oggi è la prima di due consecutive in casa, ma è anche un importante scontro diretto perché il Cesena occupa oggi l’ottavo posto, l’ultimo utile per un posto playoff; il Modena, se intende proseguire nella sua rincorsa per un posto negli spareggi promozione, deve cominciare a guardarsi dietro, dove stanno accelerando; mancano ancora dieci gare alla fine, tanti punti ancora a disposizione, e dunque le sorprese sono ancora possibili.

Arriva al Braglia il Cesena degli ex Mignani e Zaro; i romagnoli sono in grave deficit di risultati; hanno perso otto delle ultime undici partite giocate; nelle ultime dodici ne hanno vinte appena due, e nelle ultime cinque hanno fatto solo un punto; la panchina di Mignani è al momento al sicuro, nonostante numeri negativi, e il mister ex gialloblù ritrova un suo portafortuna per consolidarla: Mignani ha infatti una cabala favorevole, dato che da allenatore contro il Modena è ancora imbattuto: nei 7 precedenti da allenatore avversario ha conseguito 3 vittorie

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
e 3 pareggi.

Il Cesena ha giocato a Modena in 26 occasioni; nei precedenti ci sono 11 vittorie del Modena, 10 pareggi e 5 vittorie del Cesena, l’ultima delle quali lo scorso 13 maggio: finì 1 a 0 per gli ospiti; il Modena nom batte il Cesena al Braglia dal 7 febbraio 2022, era il Modena di Tesser lanciato verso il record delle 14 vittorie consecutive in serie C: in quella occasione finì 1 a 0 per i gialli con la rete di Tremolada.

I romagnoli hanno disputato fino ad ora 14 gare fuori casa conquistando 20 punti frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, condite da 17 reti segnate e 20 subite. Il Modena nelle ultime tre gare casalinghe ha conquistato una vittoria e due sconfitte: di fronte due squadre alle prese ciascuna con propri problemi ed entrambe con la necessità di fare punti.

Per provare a vincere la partita di oggi, Sottil punterà sul suo solito 3-5-2, nel quale sconta le assenze dei lungodegenti Sersanti e Pyythia, e dello squalificato Nieling; dopo il parziale turnover di martedì a Chiavari, può darsi che Sottil riproponga invece quello che era l’undici delle ultime gare: davanti a Chichizola, probabili Tonoli, uno

tra Nador e Adorni, e Dellavalle, a meno che il mister intenda riproporre Nador a centrocampo; in mezzo, dovrebbero rientrare Massolin e Zampano, con la possibile conferma della linea a cinque composta da Zanimacchia, Massolin, Gerli Santoro e Zampano; davanti, probabile che venga riproposto il duo composto da De Luca e Ambrosino, anche se Gliozzi e Defrel si contendono il ballottaggio.

Arbitra la partita Marcenaro di Genova, con il quale il Modena ha quattro precedenti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte; con l’arbitro ligure, il Cesena ha invece due sconfitte su due.

Calcio di inizio alle ore 19.30 in uno stadio Braglia che sarà come sempre pronto a spingere il canarino; in arrivo anche circa 350 tifosi da Cesena, per una gara molto sentita anche sugli spalti.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali

Continuare a spostare famiglie da un luogo all’altro non rappresenta una soluzione ai problemi sociali

Modena, Tondelli rivive sullo schermo: proiezione speciale allo Spazio Arena

Modena, Tondelli rivive sullo schermo: proiezione speciale allo Spazio Arena

Giuramento cadetti in Accademia a Modena, parlamentari Pd: 'Invitati solo esponenti di centrodestra'

Giuramento cadetti in Accademia a Modena, parlamentari Pd: 'Invitati solo esponenti di centrodestra'

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

Schianto mortale a Nonantola: auto fuori strada con 5 persone a bordo, un decesso

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

La Samp espugna il Braglia: Modena battuto 2-1

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, il Maranello ha già confermato mister Tosi

Promozione, il Maranello ha già confermato mister Tosi

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Carpi sconfitto a Gubbio: in Umbria finisce 2 a 1

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Eccellenza, il Formigine ora ci crede ma il calendario è da brividi

Eccellenza, il Formigine ora ci crede ma il calendario è da brividi