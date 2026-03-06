Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Replica ai Deputati e senatori del Partito Democratico che avevano lamentato il mancato invito ipotizzando ragioni politiche: 'Da anni stessa modalità per garantire imparzialità. Sorprende e rattrista una diversa interpretazione'

'Le modalità di partecipazione alle cerimonie di giuramento dell’Accademia Militare seguono da decenni procedure consolidate e uniformi, applicate indistintamente nel tempo e indipendentemente da qualsiasi contesto politico. In particolare, la presenza di rappresentanti politici e parlamentari avviene, come da prassi consolidata, a seguito di una loro esplicita richiesta di partecipazione. Tale modalità organizzativa è adottata proprio al fine di garantire imparzialità e correttezza istituzionale, evitando qualsiasi forma di selezione discrezionale nell’invito a esponenti politici'.
Inizia così l'intervento dell'Accademia Militare in replica alle dichiarazioni dei parlamentari PD Stefano Vaccari, Enza Rando e Cecilia Guerra che in una nota avevano motivato la loro assenza attribuendola al mancato invito da parte dell'Accademia, e avanzando l'ipotesi che ciò potesse essere attribuito ad una preferenza politica. Punto sul quale i parlamentari avevano chiesto un chiarimento pubblico da parte dei vertici dell'Accademia, che non si è fatto attendere.

'Tale modalità organizzativa - spiega l'Accademia - è adottata proprio al fine di garantire imparzialità e correttezza istituzionale, evitando qualsiasi forma di selezione discrezionale nell’invito a esponenti politici. Per questo motivo sorprende e rattrista apprendere che una cerimonia profondamente significativa e carica di emozione per centinaia di allievi, allieve e per le loro famiglie – momento solenne di
assunzione dell’impegno verso la Repubblica – venga interpretata come indice di una presunta mancanza di equità di trattamento.

Le Forze Armate, e l’Accademia Militare in primo luogo, rappresentano istituzioni dello Stato che operano nel pieno rispetto dei principi costituzionali. La loro missione è quella di formare gli ufficiali di domani nel servizio esclusivo alla Repubblica e ai suoi cittadini, al di sopra di ogni appartenenza o confronto politico.

Proprio per questo motivo si auspica che momenti solenni e altamente simbolici come il giuramento degli allievi possano rimanere patrimonio condiviso delle istituzioni e della comunità nazionale, senza essere oggetto di interpretazioni che ne snaturino il significato' chiude l'istituzione militare
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

