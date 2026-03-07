Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

‘Parlamentari Pd contro l’Accademia: per i Dem una figuraccia storica’

‘Parlamentari Pd contro l’Accademia: per i Dem una figuraccia storica’

Maria Grazia Modena: ‘E’ frutto della loro approssimazione e ignoranza di un protocollo che da anni garantisce l’imparzialità politica’

‘Modena chiama Houston abbiamo un problema! Il PD è in crisi esistenziale. Tre baldi parlamentari e senatori modenesi del PD (Vaccari, Rando, Guerra) con la sensibilità di paperino, si sono sentiti oscurare dalla presenza di due parlamentari (Dondi, Barcaiuolo) di FdI alla Cerimonia del Giuramento del 207esimo Corso Fortezza, mentre loro navigavano in altri lidi. Pronta l’accusa all’Accademia Militare di aver subito una forma di discriminazione politica per il mancato invito’. Così il consigliere Maria Grazia Modena ironizza sulla lite tra Pd modenese e Accademia militare.

 

‘Mentre tutta Modena trepidante stava preparandosi a mobilitarsi, indignata per l’affronto subito da cotanto autorevoli personaggi, ahi loro, si scopre il tutto essere frutto della loro approssimazione e ignoranza di un protocollo che da anni garantisce l’imparzialità politica, che i nostri eroi prendono per discriminazione. Non contenti dell’autogol, anziché rifugiarsi spontaneamente in un angolo per meditare un onorevole, se non proprio una resa all’evidenza, atto di contrizione per una uscita dignitosa, insistono nella loro “ignoranza”, sorpresi che cotanto illustri personaggi, quali sono lor signori parlamentari e senatori, anziché il dovuto omaggio, siano costretti a subire l’umiliazione di richiedere il biglietto d’ingresso. A loro tutto è dovuto. Però, poi, la presenza-mania non paga sempre.
A volte si raddoppiano solo le brutte figure. Vedi la presenza senza invito di illustri parlamentari, tra i quali l’onorevole Vaccari, e altri che formavano un’autorevole comitiva di rappresentanti della sinistrache pressava circa un mese fa il sindaco Mezzetti per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Albanese, ma che poi abbassarono il prezzo fino all’omaggio di un “Grosso” d’argento. Ora che il sindaco Mezzetti ha dichiarato pubblicamente di essersi sbagliato e che all’Albanese non ridarebbe neanche un centesimobucato, l’on. Vaccari ha niente da ridire sulla sua presenza in quell’occasione? O forse passava di lì per caso?’
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Sgombero nomadi Tav, Lenzini (Pd) ringrazia tutti tranne Mezzetti: 'San Pancrazio soluzione di emergenza'

Giuramento cadetti in Accademia a Modena, parlamentari Pd: 'Invitati solo esponenti di centrodestra'

Accademia Militare, giura il 207° corso Fermezza

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Maria Grazia Modena: 'Campo nomadi abusivo di via Canaletto: dopo 15 anni basta immobilismo'

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Mezzetti si pente del riconoscimento alla Albanese, Rifondazione: 'Opportunista'

Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Cisl Fp Emilia Romagna: 'Indennità di pronto soccorso, tutto fermo'. Regione bloccata per timore della Cgil

