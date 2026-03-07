‘Parlamentari Pd contro l’Accademia: per i Dem una figuraccia storica’

‘Modena chiama Houston abbiamo un problema! Il PD è in crisi esistenziale. Tre baldi parlamentari e senatori modenesi del PD (Vaccari, Rando, Guerra) con la sensibilità di paperino, si sono sentiti oscurare dalla presenza di due parlamentari (Dondi, Barcaiuolo) di FdI alla Cerimonia del Giuramento del 207esimo Corso Fortezza, mentre loro navigavano in altri lidi. Pronta l’accusa all’Accademia Militare di aver subito una forma di discriminazione politica per il mancato invito’. Così il consigliere Maria Grazia Modena ironizza sulla lite tra Pd modenese e Accademia militare.

‘Mentre tutta Modena trepidante stava preparandosi a mobilitarsi, indignata per l’affronto subito da cotanto autorevoli personaggi, ahi loro, si scopre il tutto essere frutto della loro approssimazione e ignoranza di un protocollo che da anni garantisce l’imparzialità politica, che i nostri eroi prendono per discriminazione. Non contenti dell’autogol, anziché rifugiarsi spontaneamente in un angolo per meditare un onorevole, se non proprio una resa all’evidenza, atto di contrizione per una uscita dignitosa, insistono nella loro “ignoranza”, sorpresi che cotanto illustri personaggi, quali sono lor signori parlamentari e senatori, anziché il dovuto omaggio, siano costretti a subire l’umiliazione di richiedere il biglietto d’ingresso. A loro tutto è dovuto. Però, poi, la presenza-mania non paga sempre.A volte si raddoppiano solo le brutte figure. Vedi la presenza senza invito di illustri parlamentari, tra i quali l’onorevole Vaccari, e altri che formavano un’autorevole comitiva di rappresentanti della sinistrache pressava circa un mese fa il sindaco Mezzetti per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Albanese, ma che poi abbassarono il prezzo fino all’omaggio di un “Grosso” d’argento. Ora che il sindaco Mezzetti ha dichiarato pubblicamente di essersi sbagliato e che all’Albanese non ridarebbe neanche un centesimobucato, l’on. Vaccari ha niente da ridire sulla sua presenza in quell’occasione? O forse passava di lì per caso?’