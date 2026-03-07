‘Mentre tutta Modena trepidante stava preparandosi a mobilitarsi, indignata per l’affronto subito da cotanto autorevoli personaggi, ahi loro, si scopre il tutto essere frutto della loro approssimazione e ignoranza di un protocollo che da anni garantisce l’imparzialità politica, che i nostri eroi prendono per discriminazione. Non contenti dell’autogol, anziché rifugiarsi spontaneamente in un angolo per meditare un onorevole, se non proprio una resa all’evidenza, atto di contrizione per una uscita dignitosa, insistono nella loro “ignoranza”, sorpresi che cotanto illustri personaggi, quali sono lor signori parlamentari e senatori, anziché il dovuto omaggio, siano costretti a subire l’umiliazione di richiedere il biglietto d’ingresso. A loro tutto è dovuto. Però, poi, la presenza-mania non paga sempre.
‘Parlamentari Pd contro l’Accademia: per i Dem una figuraccia storica’
Maria Grazia Modena: ‘E’ frutto della loro approssimazione e ignoranza di un protocollo che da anni garantisce l’imparzialità politica’
