Sgombero nomadi Tav, Lenzini (Pd) ringrazia tutti tranne Mezzetti: 'San Pancrazio soluzione di emergenza'

'La notizia dello sgombero, avvenuto questa mattina, dell’area abusiva situata presso la zona di San Matteo è una buona notizia in quanto viene sanata una situazione di illegalità che persiste ormai da molti anni'. A parlare è Diego Lenzini, segretario cittadino del Partito Democratico che nel ringraziare tutti per lo sgombero si 'dimentica' di ringraziare il sindaco e la giunta e accende i riflettori sull'area di San Pancrazio dove sono stati trasferiti i nomadi.

'Ringraziamo la Prefettura di Modena per la celerità nel permettere lo spostamento in stretta collaborazione con il Comune - prosegue Lenzini - ed un particolare ringraziamento è opportuno rivolgerlo nei confronti gli operatori della Polizia Locale e dei Servizi Sociali, i quali in pochissimo tempo si sono attivati per gestire una situazione complessa che da tempo era attenzionata dall’amministrazione comunale'.

'Riteniamo che sia ora necessario un impegno che coinvolga più fronti e livelli istituzionali, affinché non si verifichi il semplice spostamento di un problema da un’area della città ad un’altra - conclude Lenzini - ma che lo spostamento vicino alla parrocchia di San Pancrazio sia una soluzione di emergenza temporanea per permettere di arrivare in tempi brevi ad una definitiva, la quale contemperi il rispetto della legalità e dell’ordine pubblico e la tutela dei minori, in quanto cinque dei sette occupanti l’area abusiva non hanno la maggiore età.

Per fare questo sarà necessario il coinvolgimento e un'efficace presa in carico da parte dei Servizi Sociali che ringraziamo ancora per il loro lavoro. Confermiamo la massima fiducia a tutti gli operatori e le istituzioni convolte e ci rendiamo disponibili come Partito Democratico ad ascoltare e tenere informati tutti i cittadini dei territori interessati, a partire dalla parrocchia di San Pancrazio - conclude Lenzini, aggiungendo che - in tal senso presenteremo un interrogazione urgente per avere quanto prima tutte le informazioni dettagliate'.