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Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

'Un gesto semplice con cui ho voluto ricordare le persone che sono rimaste ferite perchè non si può dimenticare ma si deve andare avanti'

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Una rosa bianca nel punto dove una settimana fa si è materializzato l'orrore. E' questo il gesto simbolito che il sindaco di Modena ha voluto fare oggi pomeriggio, a una settimana dalla strage.
'Un gesto semplice con cui ho voluto ricordare le persone che sono rimaste ferite perchè non si può dimenticare ma si deve andare avanti. Anche per questo sono entrato a salutare la titolare del negozio Dallari, ancora scossa per la drammatica esperienza vissuta, che ringrazio per le parole che abbiamo scambiato. Oggi a Modena il centro è affolato: famiglie, turisti, ragazzi - ha detto Mezzetti -. Modena non dimenticherà mai e reagisce perchè è una citta coraggiosa come chi, sabato scorso, ha bloccato l'autore criminale di quella tentata strage. Tra di loro Luca Signorelli e Hossain Iqbal, che ho incontrato casualmente proprio oggi in via Emilia e che ho salutato con grande piacere e commozione'.

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