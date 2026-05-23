L’arcivescovo di Modena ha nominato i 4 vicari territoriali

L’arcivescovo Erio Castellucci ha nominato i vicari territoriali, sulla base delle votazioni svoltesi nelle scorse settimane nei cinque nuovi vicariati delle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi.
Don Daniele Bernabei, parroco di Finale Emilia e Reno Finalese, per il Vicariato di Mirandola-Finale.
Don Andrea Zuarri, parroco di Sant’Agata di Cibeno, per il Vicariato di Carpi.
Don Alberto Zironi, parroco di Nonantola e Redù, per il Vicariato di Modena-Nonantola.
Don Luca Fioratti, parroco di Vignola e Brodano, per il Vicariato della Pedemontana.
Don Martino Lofek, parroco di Zocca e Montombraro, per il Vicariato della Montagna.
'Ai nuovi Vicari vanno gli auguri e la preghiera delle nostre diocesi', ha commentato monsignor Castellucci.