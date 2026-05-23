Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’arcivescovo di Modena ha nominato i 4 vicari territoriali

L’arcivescovo di Modena ha nominato i 4 vicari territoriali

Nelle scorse settimane si sono tenute le votazioni nei cinque nuovi vicariati di Modena-Nonantola e di Carpi

1 minuto di lettura

L’arcivescovo Erio Castellucci ha nominato i vicari territoriali, sulla base delle votazioni svoltesi nelle scorse settimane nei cinque nuovi vicariati delle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi.

Don Daniele Bernabei, parroco di Finale Emilia e Reno Finalese, per il Vicariato di Mirandola-Finale.

Don Andrea Zuarri, parroco di Sant’Agata di Cibeno, per il Vicariato di Carpi.

Don Alberto Zironi, parroco di Nonantola e Redù, per il Vicariato di Modena-Nonantola.

Don Luca Fioratti, parroco di Vignola e Brodano, per il Vicariato della Pedemontana.

Don Martino Lofek, parroco di Zocca e Montombraro, per il Vicariato della Montagna.

'Ai nuovi Vicari vanno gli auguri e la preghiera delle nostre diocesi', ha commentato monsignor Castellucci.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Gasolio, taglio accise dimezzato: a Modena il prezzo schizza oltre i 2,1 euro

Gasolio, taglio accise dimezzato: a Modena il prezzo schizza oltre i 2,1 euro

A 52 anni dal diploma si ritrovano e donano tremila euro per i bambini ricoverati al Policlinico di Modena

A 52 anni dal diploma si ritrovano e donano tremila euro per i bambini ricoverati al Policlinico di Modena

'Modena, la manifestazione Fdi-Vannacci di oggi non risolve nulla: noi non ci saremo'

'Modena, la manifestazione Fdi-Vannacci di oggi non risolve nulla: noi non ci saremo'

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Vignola: da martedì due mesi di cantieri Hera

Vignola: da martedì due mesi di cantieri Hera

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Maltrattava compagna e suoi familiari, arrestato

Maltrattava compagna e suoi familiari, arrestato

L'Associazione nazionale magistrati: 'Inaccettabili insulti all'avvocato Fausto Gianelli'

L'Associazione nazionale magistrati: 'Inaccettabili insulti all'avvocato Fausto Gianelli'

Raduno Associazione nazionale carabinieri: esempio di volontariato

Raduno Associazione nazionale carabinieri: esempio di volontariato

Chi paga l'avvocato Gianelli? La famiglia El Koudri

Chi paga l'avvocato Gianelli? La famiglia El Koudri