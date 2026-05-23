L'Associazione nazionale magistrati: 'Inaccettabili insulti all'avvocato Fausto Gianelli'

'La Associazione nazionale magistrati, sottosezione di Modena, nel ricordare il valore costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), esprime la propria solidarietà all'avvocato Fausto Gianelli, destinatario di inaccettabili insulti e minacce, per aver assunto il mandato di un indagato coinvolto in un recente fatto di cronaca locale che ha raggiunto rilievo nazionale'. Così in una nota l'Anm dopo gli attacchi giunti a Gianelli da esponenti di Fdi, a partire dal capogruppo modenese Luca Negrini, sfociati in insulti sui social.

'La Difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di ogni processo e qualunque tentativo di delegittimazione o intimidazione della funzione difensiva contrasta con i principi dello Stato di diritto' - chiude la Sottosezione Anm di Modena.