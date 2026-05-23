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L'Associazione nazionale magistrati: 'Inaccettabili insulti all'avvocato Fausto Gianelli'

L'Associazione nazionale magistrati: 'Inaccettabili insulti all'avvocato Fausto Gianelli'

L'Anm dopo gli attacchi giunti a Gianelli da esponenti di Fdi, a partire dal capogruppo modenese Luca Negrini, sfociati in insulti sui social

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'La Associazione nazionale magistrati, sottosezione di Modena, nel ricordare il valore costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), esprime la propria solidarietà all'avvocato Fausto Gianelli, destinatario di inaccettabili insulti e minacce, per aver assunto il mandato di un indagato coinvolto in un recente fatto di cronaca locale che ha raggiunto rilievo nazionale'. Così in una nota l'Anm dopo gli attacchi giunti a Gianelli da esponenti di Fdi, a partire dal capogruppo modenese Luca Negrini, sfociati in insulti sui social.

'La Difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di ogni processo e qualunque tentativo di delegittimazione o intimidazione della funzione difensiva contrasta con i principi dello Stato di diritto' - chiude la Sottosezione Anm di Modena.

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